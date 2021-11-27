Штам коронавірусу «омікрон» уже виявили в Європі.

У зв'язку з цим ECDC закликав населення до активніших санітарно-гігієнічних заходів.

 

                            Франк Ванденбруке

 

За даними бельгійського Міністерства охорони здоров’я, перший випадок інфікування наразі найзаразнішим видом штаму коронавірусу під назвою «омікрон» або B.1.1.529 вперше був виявлений у Європі. Про це повідомило бельгійське видання Le Soir. Нагадаємо, що вперше цей штам було зафіксовано в Південній Африці – у Ботсвані та ПАР.

 

«Ми маємо перший підтверджений випадок цього варіанта у людини, яка повернулася з-за кордону 22 листопада, отримала позитивний результат тесту і не була вакцинована», – розповів міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке (Frank Vandenbroucke).

 

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) висловив стурбованість з приводу того, як зможе позначитися на імунному захисті існуючих вакцин поява нового варіанта коронавірусу B.1.1.529. Як зазначають у ECDC, новий варіант вірусу викликає серйозні побоювання, оскільки може значно знизити ефективність вакцин та підвищити ризик повторного зараження коронавірусною інфекцією. За даними ECDC, «омікрон» має велику кількість генних мутацій порівняно з іншими варіантами SARS-CoV-2 і тому потенційно вважається найнебезпечнішим із усіх відомих варіантів.

 

Поки що немає точних відомостей з приводу того, як переноситься захворювання цим варіантом коронавірусу, чи ефективні теперішні вакцини проти нього і наскільки великий ризик повторного зараження. Проте відомство вважає ймовірність поширення цього варіанта у Європі високою.

 

У зв'язку з цим ECDC закликав населення до активніших санітарно-гігієнічних заходів, що охоплюють дотримання соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях, провітрювання приміщень, часте миття рук. Поїздок до реґіонів підвищеного ризику рекомендується уникати. «Все це потрібно для того, щоб виграти час, допоки ми не отримаємо детальнішої інформації», – зазначила директорка ECDC Андреа Аммон (Andrea Ammon).

27.11.2021

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