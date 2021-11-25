Історія Європи (ХІ)

Через дивні парадокси історії (яку частенько тягне на жарти) дві великі грецькі конфедерації V ст. до н.е., стримана та мілітаризована Спарта й освічені та демократичні Афіни, стануть союзниками в одній з найвирішальніших воєн античності. Цю війну, чи війни, назвали мідійськими, бо ворогами були перси, знані також як мідійці – за назвою регіону Азії, з якого вони походили, які на той час мали найпотужнішу імперію (щось на кшталт тодішніх Сполучених Штатів). І річ була в тому, що перський цар, що звався Дарій і жадав Середземномор’я, хотів, як фанфарон, захапати Грецію погрозами. Майже всі тамтешні міста, пересравши, спробували лишитися збоку чи підставили Дарію дупу, щоб уникнути проблем, за винятком двох: афіняни, які вважалися грецькою інтелектуальною совістю і всяким таким, і брутальні й міцні спартанці, які, коли перси зажадали, аби ті здали їм свою зброю, відповіли щось на кшталт molón labé, що означало «йди і забери її сам, якщо маєш яйця». І Дарій пішов, чи змусив іти своє військо. Тож спартанці й афіняни підготували фаланги гоплітів, попрощалися з жінками й дітьми, як Гектор з Андромахою, і налаштувалися дорого продати свою шкуру. Перша спроба персів провалилася, бо буря потопила їхній флот. Друга пішла їм краще, і вони висадилися на берег. Оскільки спартанці не підійшли вчасно, афіняни вирішили стати на прю з нападником самі (і зробили це в пропорції один проти десяти, усі наявні чоловіки за винятком старих і дітей). І, як не дивно, перемогли. Сталося це в долині, що звалась Марфон, за 40 км від Афін. А позаяк не було ні телефону, ні автомобілів, ні інтернету, переможці послали атлета на ймення Філіппід, аби той сповістив гарну новину. Він бігом здолав ті 40 км, діставшись Афін, гукнув «Ми перемогли», і знесилений впав замертво (хоча багато нинішніх спортсменів цього не знають, щоразу, коли біжать марафон, вони нагадують про цього бравого хлопця). Та битва була однією з найбільш знаменитих в історії і славетним діянням афінян – настільки, що трагік Есхіл, який в ній бився («Греки не є нічиїми рабами, ані васалами», – стверджує він у «Персах»), волів, аби її було згадано в його епітафії замість його численних театральних творів (так само, як автор «Дон Кіхота», наш дорогий Сервантес, вважав своєю найбільшою гордістю те, що був солдатом у Лепантській битві). Утім, Бог любить трійцю. Перси, якими тепер правив син Дарія Ксеркс, зациклились на Греції; тож в 483 р. до н.е. вони перетнули Геллеспонт з військом, яке Геродот описує як незліченне. Цього разу Спарта прийшла на побачення з історією і була вірна своїй славі: 300 спартанських гоплітів та інші грецькі помічники полягли, не поступаючись ані п’яддю землі, шалено змагаючись на чолі з царем Леонідом в гірському проході Фермопіли у співвідношенні (як каже Геродот) один до тисячі. Опісля перси просунулися до Афін і підпалили їх, поки їхні мешканці втікали на острови Егіна й Саламін. Але загарбники дістали дулю з маком, бо завдяки фацетові, що звався Фемістокл, перед війною збудували добрий флот кораблів (що називалися трієра, бо мали три ряди весел з кожного борту). А позаяк греки були чудовими моряками, у Саламінській затоці їм явилася Божа матір, чи богиня Гера, чи хто там тоді являвся, і вони дали Ксерксу такого морського чосу, що від нього лише мокре місце лишилося. Потім, окрилені успіхом і для того, щоб довершити справу, наступного року, тобто 479 р. до н.е., вони піднялися вище і віддухопелили його у битві при Платеях. Це поклало початок періоду визнання і слави для Греції, яка процвітатиме в період, названий Золотою добою (про неї ми говоритимемо в наступному епізоді), який за півсторіччя зробить з Афін, морального переможця війни, колиску того, шо нині ми називаємо європейською чи західною культурою. Таким чином на попелищі розгромленого перського війська було покладено першу велику геополітичну межу, можливо, ще символічну, але зн ачущу, між світом Сходу і світом Заходу. Між уляганням абсолютній владі та особистою свободою людини (як актуально, гадаю, звучить це для вас). І через двадцять шість сторіч попри наші суперечності, злочини, забуття і лиха ми, нинішні європейці, у найкращому, що ми мали й досі маємо, знаємо ми це чи ні, є історичними внуками тих греків, які героїчно бились, захищаючи свій світ і свою свободу (тобто наш світ і нашу свободу) при Марафоні, Фермопілах і Саламіні.

(Далі буде).

Початок див. тут

Arturo Pérez-Reverte

Una historia de Europa (XI)

XL Semanal, 17.09.2021

Переклала Галина Грабовська