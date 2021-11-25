"УП" викрила Єрмака на пишному святкуванні ювілею у президентській Гуті.

"Українська правда" оприлюднила статтю, в якій виклала факти пишного святкування ювілею керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в державній резиденції "Синьогора" в Гуті.

Як випливає із відеосюжету, кумплі "віцепрезидента" празникували ювілей упродовж кількох днів. Серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника ОП Олега Татарова.

Згідно з розслідуванням "УП", Президент та керівник його офісу прибули до Києва в неділю, у сам день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності та свободи, а потім вирушили назад до Карпат приватним літаком.

"Президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак у п'ятницю вдень залишили Банкову ще до закінчення робочого дня. І полетіли в Карпати до державної резиденції Президента України "Синьогора", де у неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей – 50 років", – ідеться в анотації, опублікованій на інтернет-сторінці "УП".

За допомогою онлайн-радару журналістам вдалося встановити, що у п'ятницю вранці 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва.

21 листопада, у день Гідності та свободи, та на сам день народження Єрмака Президент із керівником ОП з'явилися на Інститутській у Києві біля меморіалу Небесній сотні. "О 12-й Президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську", – описують журналісти.

Журналісти відвідали Гуту в день празникувань і виявили значне скупчення охорони біля резиденції, а також карету "швидкої допомоги", призначену для супроводу кортежів. Резиденція у ті дні була замкнена для відвідин. Знімальна група зафіксувала гелікоптери на вертолітному майданчику в "Синьогорі".

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналісти його оббрехали.

"Не було жодного чотириденного святкування. Ніхто не використовував жодних приватних чи державних літаків. Гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", – прокоментував він.