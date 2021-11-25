27 мігрантів потонули в Ла-Манші, намагаючись дістатися британського берега.

Це найбільша трагедія у Ла-Манші за весь час спостереження за мігрантами з 2014 року.

 

 

27 мігрантів потонули у водах протоки Ла-Манш неподалік від французького міста Кале. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Загиблі прямували до берегів Великої Британії з Франції надувним човном, проте він перекинувся. Рибалки натрапили на місце нещасного випадку в середу, 24 листопада, і подали сигнал лиха

 

Міжнародна організація з міграції заявила, що це найбільша трагедія у Ла-Манші за весь час спостереження за мігрантами з 2014 року. Спочатку повідомлялося про 31 загиблого, проте в ніч на четвер французька влада оприлюднила уточнену інформацію.

 

Британська та французька влади провели рятувальну операцію, в якій були задіяні судна та авіація.

 

Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin), у човні, ймовірно, перебувало 34 людини. Окрім витягнутих з води 27 тіл, знайдені також двох людей, які вижили. Ще одна особа зникла безвісти. Міністр заявив також про затримання чотирьох підозрюваних у цій справі перевізників.

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він вражений тим, що трапилося, і зробить усе можливе, щоб зупинити діяльність контрабандистів, які наживаються на мігрантах.

 

Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові домовилися активізувати спільні зусилля щодо запобігання небезпечним для життя переправам через Ла-Манш. «Необхідно зробити все можливе, щоб зламати бізнес-модель злочинних угруповань, відповідальних за організацію таких небезпечних перевезень», – наголошується у заяві на сайті британського уряду.

25.11.2021

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