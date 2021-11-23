У Ворохті не готові перейменувати вулицю радянського комісара Руднєва на честь учасника Майдану.

 

У Ворохті більшість мешканців вулиці Руднєва не підтримує її перейменування на вулицю цимбаліста Петра Сказківа. Не хочуть труднощів з переоформленням документів, повідомив голова Ворохтянської громади Олег Дзем’юк.

 

 

«Спочатку ми закинули в facebook-групу опитування, але жителі вулиці ідею перейменування не підтримали. Їх не цікавить історичний підтекст назви цієї вулиці. Кажуть, що їм це створить проблеми, для чого це міняти», – розповів Олег Дзем'юк.

 

Ідею перейменування вулиці у Ворохті, яка досі носить прізвище радянського військового, на вулицю учасника Революції Гідності Петра Сказіва голова Ворохтянської ради подав у лютому 2021 року під час засідання сесії. Тоді ї її підтримали депутати. Проте зараз розгляд готові відкласти.

 

«Треба спочатку провести громадське обговорення. А ми поки що робили опитування і закинули таку інформацію. Більшість людей були проти. Скільки людей, стільки й думок. Цього року не плануємо піднімати це питання», – зазначив Олег Дзем'юк.

 

Культурний діяч та блогер Олег Гнатів публічно звернув увагу мешканців Ворохти на те, що після Майдану завдяки Петру Сказківу з’явилася нова емпатійна асоціація, окрім відомо ворохтянського трампліна.

 

 

«Він поїхав (на Майдан – ред.) з тим, з чим він сильний, а сильний він творчо. І він, власне, цим інструментом, своєю харизмою, своєю людяністю і підтягнув людей. Він трошки підсилював, як на мене, їхні настрої своєю музикою. На Майдані, я вважаю, що в той час була велика його місія», – розповіла директорка Ворохтянського центру культури Мирослава Стефанців. 

 

 

Цимбали, щит і каску з Майдану зберігають у будинку культури, адже свого часу  музикант тут працював.

 

Зазначимо, Петро Сказків народився 15 травня 1987 року у селищі Ворохта. Цимбаліст грав у рок-гурті «Джарап». Пізніше він став фіналістом у шоу талантів. Петро Сказків грою на цимбалах підтримував людей упродовж Революції Гідності. Там і написав свою «Боротьбу» та інші композиції про тодішні події. 4 лютого 2021 року музикант помер від раку легенів. Його поховали у Ворохті.

 

Варто нагадати, що Семен Руднєв під час Української революції воював проти ,Української армії. Потім був командиром Червоної армії. Під час радянсько-німецької війни він організував місцевий партизанський загін на Сумщині. Пізніше Руднєв був діячем радянського партизанського руху, комісаром з'єднання Сидора Ковпака. Під час Карпатського рейду 1943 року під проводом генерал-майора Сидора Ковпака Руднєв брав участь у боях із загонами УПА.

 

Фото facebook.com/petro.tsymbal.1, suspilne.media

23.11.2021

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