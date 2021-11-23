Антивакцинатори на Мартиніці обстріляли поліціянтів.

На щастя, ніхто з правоохоронців не постраждав.

 

 

Протестувальники проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу на острові Мартиніка, заморській території Франції, під час демонстрацій у ніч із понеділка на вівторок відкрили вогонь по поліціянтах і пожежниках. Про це у вівторок, 23 листопада, повідомило французьке видання Le Parisien з покликом на французьку поліцію. За його даними, внаслідок агресивних дій антивакцинаторів ніхто не постраждав.

 

Заворушення противників санітарних перепусток та вакцинації ще раніше проходили також у Ґваделупі (заморській території Франції в Атлантичному океані). Там демонстрації тривають уже кілька днів поспіль. Протестувальники перекривають дороги, палять багаття посеред вулиць та грабують крамниці. Для відновлення порядку в цій заморській території було оголошено комендантську годину з 18:00 до 05:00.

 

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) повідомляв, що до Ґваделупи скеровано додаткові сили правопорядку, зокрема 50 бійців-спецпризначенців жандармерії та поліції – GIGN та RAID.

 

У Франції санітарні перепустки було запроваджено ще в серпні. Французи повинні пред'являти такий документ під час відвідин кав’ярень, ресторанів, музеїв, кінотеатрів, великих торгових центрів, а також під час залізничних та повітряних подорожей на далекі відстані.

23.11.2021

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