Кулеба зауважив, що Росія посилила дезінформацію про наступ на Донбас.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував закид Росії про те, начебто Україна здійснює нарощення власних збройних підрозділів з метою проведення наступальної операції на Донбасі.

Кулеба опублікував свій коментар на власній сторінці у twitter.

"Російська Федерація підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікт", – заявив голова МЗС.

Міністр наголосив, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити "Нормандський формат" разом із Німеччиною та Францією як посередниками. "Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати", – звернувся Кулеба.

"Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", – резюмував міністр.

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у коментарі журналістам, що захід компрометує Росію, звинувачуючи її в підготовці нападу проти Росії. Так Пєсков відреаґував на статтю Bloomberg про вірогідність нападу з боку Криму та Білорусі.

"Це нагнітання напруги. Це спроба представити Росію як певну сторону, котра загрожує процесу врегулювання", – сказав Пєсков.

Речник Путіна додав, що такі повідомлення – "це камуфляж для прикриття таких агресивних помислів, котрі можуть бути в Києві". На думку Пєскова, весь той час Україна виношує намір силового вирішення "проблеми Юґовостока".

Видання Bloomberg стверджує: американська розвідка поділилася з європейськими союзниками даними, котрі підтверджують нарощення російських військ і артилерії для масштабного вторгнення на територію України з кількох напрямків.

"Ці дані свідчать про сценарій, за яким війська можуть вторгнутися в Україну із [окупованого] Криму, через російський кордон [на сході й півночі] та через Білорусь. Близько сотні батальйонних тактичних груп – потенційно, близько 100 тисяч солдатів – будуть відряджені для здійснення операції, котру втаємничені описують як операцію в умовах пересіченої місцевості та морозних умов, із покриттям значної території та потенційно довготривалої окупації", – пише Bloomberg.

Двоє співрозмовників зазначили, що половина тактичних груп вже перебувають на місці, а будь-яке вторгнення матиме підтримку авіації. Російська армія мобілізувала десятки тисяч резервістів "у масштабах, безпрецедентних для пострадянської ери". Роль резервістів – "тримати територію" у наступній фазі атаки після вторгнення тактичних батальйонів.