Bloomberg: Росія може вторгнутися в Україну через Крим і Білорусь.

Американська розвідка поділилася з європейськими союзниками даними, котрі підтверджують нарощення російських військ і артилерії для масштабного вторгнення на територію України з кількох напрямків.

Про це повідомило американське видання Bloomberg, покликаючись на співрозмовників, ознайомлених із переговорами.

Згідно з інформацією розвідки, наступ може бути стрімким і масштабним, якщо Володимир Путін таки вирішить нападати.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-членам НАТО минулого тижня, "аби підкріпити побоювання США щодо вірогідних жадань Путіна". Дипломатів ознайомили із даними, що Путін "може розглядати варіант із вторгненням на початку наступного року".

"Ці дані свідчать про сценарій, за яким війська можуть вторгнутися в Україну із [окупованого] Криму, через російський кордон [на сході й півночі] та через Білорусь. Близько сотні батальйонних тактичних груп – потенційно, близько 100 тисяч солдатів – будуть відряджені для здійснення операції, котру втаємничені описують як операцію в умовах пересіченої місцевості та морозних умов, із покриттям значної території та потенційно довготривалої окупації", – пише Bloomberg.

Двоє співрозмовників зазначили, що половина тактичних груп вже перебувають на місці, а будь-яке вторгнення матиме підтримку авіації. Російська армія мобілізувала десятки тисяч резервістів "у масштабах, безпрецедентних для пострадянської ери". Роль резервістів – "тримати територію" у наступній фазі атаки після вторгнення тактичних батальйонів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що закиди про підготовку наступу – це "цілеспрямована інформаційна кампанія". "Для таких вкидань використовується, скажімо так, як труба, Bloomberg. Це дійсно так, це ми теж фіксуємо. Декотрі американські газети активно в цьому беруть участь. Це нагнітання напруги. Це спроба представити Росію як певну сторону, котра загрожує процесу врегулювання", – сказав Пєсков, згідно з повідомленням видання "Медуза".

Речник Путіна вважає, що повідомлення американської преси – "це камуфляж для прикриття таких агресивних помислів, котрі можуть бути в Києві". На думку Пєскова, весь той час Україна виношує намір силового вирішення "проблеми Юґовостока".