Близького до Кремля Румена Радева переобрали на другу президентську каденцію.

Під час виборчої кампанії він, зокрема, двічі заявляв, що Крим належить Росії.

 

 

Чинний президент Болгарії Румен Радев впевнено переміг у другому турі виборів глави держави, який відбувся в неділю, 21 листопада. Про це у понеділок, 22 листопада, повідомило видання Dnes із покликом на дані, опубліковані на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.  

 

Згідно з результатами опрацювання 99,82% протоколів, за Радева проголосувало 66,7 відсотка виборців. Другий претендент на найвищу державну посаду, ректор Софійського університету Анастас Герджиков здобув лише 31,85% голосів. Проти всіх висловилося 1,48% виборців.

 

ЦВК зафіксувала вкрай низьку електоральну фреквенцію – нижчу за 40 відсотків.  

 

 

Президентські перегони проходили в атмосфері суспільного невдоволення корупцією у владних структурах. А 58-річний Румен Радев, який репрезентує Болгарську соціалістичну партію, саме тему корупції зробив наріжним каменем своєї виборчої кампанії.

 

14 листопада в Болгарії відбулися парламентські вибори, на яких несподівано перемогла нещодавно створена двома випускниками Гарвардського університету антикорупційна коаліція «Продовжуємо зміни» (Продължаваме промяната).

 

У ході передвиборчої кампанії Анастас Герджиков, якого підтримувала консервативна партія ГЕРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії») звинуватив свого конкурента у надмірних симпатіях до Росії. Під час теледебатів 18 листопада, напередодні другого туру виборів, президент Радєв назвав Крим російським. Герджиков же рішуче заявив, що Крим належить Україні.

 

МЗС України невдовзі після теледебатів викликало болгарського амбасадора Костадіна Коджабашева. У Міністерстві назвали висловлювання політика некоректними та неприпустимими, які не сприяють розвитку добросусідських відносин між Софією та Київом.

22.11.2021

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