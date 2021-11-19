Саакашвілі госпіталізують через погіршення стану здоров'я.

 

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на пропозицію міністерства юстиції Грузії госпіталізуватись до військового госпіталю міста Ґорі після того, як отримав ґарантії, що його супроводжуватиме український консул.

 

 

Про це повідомила журналістам одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, передає аґенція "Інтерфакс".

 

"У Міхеїла Саакашвілі є умови госпіталізуватися до військового шпиталю – у тому разі, якщо під час переїзду в Ґорі його супроводжуватимуть адвокат Ніка Гварамія, український консул та його представник, у цьому випадку я", – сказала Херхеулідзе.

 

Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія заявила, що в Саакашвілі прогресує небезпечне ускладнення – судоми, зумовлені енцефалопатією Верніке. Вона покликалася на висновок групи лікарів, створеної з її ініціативи для оцінки стану Саакашвілі.

 

На думку омбудсмена, неврологічний розлад, котрий характеризується можливим ураженням головного мозку, був спричинений через те, що пенітенціарна служба не врахувала вчасно рекомендацій лікарів та прогнозу серйозних ускладнень.

 

Згідно з її висновком, для повноцінної оцінки процесів у головному мозку необхідні ретельні обстеження.

 

Вона додала, що стан Саакашвілі може ще погіршитися: є висока ймовірність розвитку епілептичного статусу або коми, що може спричинити енцефалопатію Верніке; це може призвести до смерті.

 

У п'ятницю міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив на брифінґу: Міхеїла Саакашвілі переведуть із тюремної лікарні до військового госпіталю міста Ґорі.

 

"Це місце, де його здоров'я та безпека будуть максимально захищені державою. Цим рішенням ми захищаємо не лише здоров'я та життя Міхеїла Саакашвілі, а й багатьох інших людей", – заявив міністр.

 

Він зазначив, що після завершення курсу лікування Саакашвілі переведуть до Руставської в'язниці.

 

"Ми хочемо чітко заявити, що у разі будь-яких провокацій із боку опонентів, які можуть перешкодити перевезенню ув'язненого і потім роботі медичного персоналу, Саакашвілі повернуть до тюремної лікарні й будь-який правопорушник суворо відповість перед законом", – сказав міністр.

 

19.11.2021

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