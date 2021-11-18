Прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти влади Польщі.

Білоруські слідчі закидають полякам використання хімічної зброї та пропаганду війни.

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу проти польського керівництва. Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА з покликом на заяву генерального прокурора Білорусії Андрія Шведа. Справу порушено за статтями про пропаганду війни на тлі ситуації з біженцями, а також про використання хімічної зброї.

За словами Шведа, посадові особи Польщі грубо порушують норми міжнародного права, які закріплюють права біженців та громадян суверенних держав.

«Посадовими особами Республіки Польща грубо порушуються вимоги міжнародного права, які визначають основні громадянські та політичні права біженців, а також громадян Білорусі. Робляться спроби та порушується недоторканність державного кордону нашої країни. Здійснюються інші численні протиправні дії проти людства. Представники влади Польщі неодноразово чинили та чинять нині незаконну депортацію, тортури та акти жорстокості щодо біженців. Так, при їхньому прибутті до державного кордону Польщі силовиками цієї держави реалізують неадекватні та явно невідповідні організаційні та технічні заходи щодо перешкоджання проходу біженцями до Німеччини. Зокрема, встановлено додаткові загородження, введено воєнізовані озброєні патрулі, оточення, застосовано загрозливі польоти авіатехніки, танки, інше важке озброєння в безпосередній близькості від мирних біженців, які перебувають на території Білорусі»,– нарікав Андрій Швед.

Генпрокурор поскаржився, що польські силовики «за наказом президента чи прем'єр-міністра республіки застосували до людей, зокрема вагітних жінок та дітей, пестициди та інші небезпечні хімікати, а також світлошумові гранати, що призвело до серйозних травм». Він також зазначив, що травми під час штурму міґрантами польського кордону отримали російські, білоруські та катарські журналісти та прикордонники.

Швед запевнив, що Мінськ доведе до міжнародних організацій інформацію про злочини польських чиновників проти Білорусії. Наразі, за його словами, ведеться робота з ідентифікації кожної відповідальної особи.

«Інформація про злочинні дії Польщі буде надіслана у всі міжнародні організації. Злочини проти людства відповідно до міжнародних норм та правил не мають терміну давності і винні особи підлягають притягненню до кримінальної відповідальності. Крім того, нами зафіксовано неодноразові публічні виступи низки громадян Польщі, зокрема посадових осіб, зі закликами здійснити агресію Польщі проти Республіки Білорусь. У цьому випадку йдеться про наявність ознак злочину, передбаченого ст.123 Кримінального кодексу нашої країни, а саме "пропаганда війни"», – заявив журналістам Андрій Швед.