Дві сотні міґрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

Польські прикордонники звинувачують білоруські спецслужби, що ті допомагають порушникам кордону.

За минулу добу польські прикордонники зафіксували 501 спробу нелегального проникнення з Білорусі до Польщі. Як повідомляє Polskie Radio24 з покликом на речницю Прикордонної служби Анну Міхальську (Anna Michalska), також було вчинено кілька спроб силового перетину кордону великими групами міґрантів. Під час перетину кордону зловмисники використовували, зокрема, петарди або лазери. «Усі ці предмети постачають їм білоруські спецслужби», – стверджує Міхальська.

Найбільша спроба силового перетину білорусько-польського кордону відбулася приблизно о 21.00 (за варшавським часом) у середу поблизу села Дубичі Церковні. Там, з білоруського боку, зібралася група із близько пів тисячі осіб й почала силовий штурм прикордонних загороджень, використовуючи для сліплення польських прикордонників лазери і потужні ліхтарі. Також порушники кордону закидували польських прикордонників петардами. Міґранти наперед приготували спеціальну платформу з дощок, яку перекинули через огорожу. Як запевняють польські прикордонники, міґрантам під час штурму допомагали білоруські спецпризначенці. Двом сотням міґрантів вдалося продертися на польський бік.

Польські силовики затримали всіх зловмисників і допровадили назад за прикордонну смугу. На польській території було залишено п’ятеро осіб. «П'ятеро осіб – серед них троє дітей – потребувало медичної допомоги. Наразі вони перебувають в шпиталі», – повідомила Анна Міхальська.

Водночас польські прикордонники запобігли спробі порушення кордону на території Надбужанського відділу прикордонної служби. «Функціонери зауважили трьох осіб у понтоні, які намагалися перепливти до польського берега річки Буг. Побачивши патруль наших служб, порушники повернули назад до лінії кордону. Там ми побачили, що на переправу чекала група з близько 20 осіб. Побачивши наших патрульних, ці люди відійшли глибше на територію Білорусі», – розповіла Анна Міхальська.

Польські прикордонники звинуватили спецслужби білоруського режиму, що ті підтримують незаконні дії міґрантів. «Бо звідки біженці взяли петарди, лазери чи понтон? – Усі ці предмети надають білоруські служби. Ми спостерігаємо, що зараз вони відкрито допомагають міґрантам перетнути кордон. Ще кілька тижнів тому вони намагалися приховувати свої дії, лише надавали інструменти для розрізання дроту. А що робиться тепер? Вчора, коли біженці намагалися перетнути кордон, білоруські служби засліпляли наших офіцерів, світячи їм в очі ліхтариками чи лазерами. Це явна допомога. Мало того, ми бачимо, як функціонери білоруських служб у формі ріжуть з міґрантами дроти», – повідомила речниця прикордонної служби.