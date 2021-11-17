Швеція висловила готовність відрядити своїх військовиків до України.

Відповідна заява шведського міністра оборони пролунала на тлі концентрації російських військ біля українських кордонів.

Петер Гультквіст

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст (Peter Hultqvist) заявив, що готовий скерувати шведських військовослужбовців до України у рамках навчальної місії під керівництвом Європейської Унії. Про це він повідомив у вівторок, 16 листопада, в етері шведського радіо Sveriges Radio.

«Ми розглядаємо це як дуже важливу частину в рамках позначення цілей Євроунії щодо підтримки безпеки та суверенітету України», – зазначив керівник шведського оборонного відомства.

Як уточнило німецьке видання Der Spiegel, пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії. Підставою для цього стало зростання напруженості біля кордону з Україною внаслідок значної концентрації підрозділів російської армії.

Керівник шведського оборонного відомства не став вдаватися в подробиці того, як виглядатиме навчальна місія і який саме за чисельністю внесок у неї зробить Стокгольм. «Звичайно, ми маємо бути відкриті для того, щоб зіграти свою роль, якщо просуваємо це питання і вважаємо, що маємо його підтримати», – зазначив Гультквіст.

За його словами, наразі вся увага прикута до Польщі і до того, що відбувається на кордоні з Білоруссю. «Це може означати, що Україна трохи відійшла на другий план», – вважає міністр. При цьому, на його переконання, необхідно демонструвати «дуже чітку солідарність» з Києвом у будь-який час.

Цього тижня у британській пресі, зокрема в газеті The Mirror, з’явилася інформація, що військове відомство Об’єднаного Королівства сформувало зведений загін швидкого реагування чисельністю близько 600 військовослужбовців, який може бути перекинутий до України у разі загрози вторгнення Росії. Видання покликається на свої джерела у британському Міністерстві оборони.