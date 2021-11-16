Німеччина і Франція попередили Москву про наслідки агресії проти України.

Німеччина та Франція закликали Росію не ескалювати ситуацію з Україною та попередили про катастрофічні наслідки агресії.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Німеччини Гайко Мааса і Франції Жан-Іва Ле Дріана на підтримку України, опублікованій на сайті німецького МЗС.

"На тлі поновлення занепокоєння щодо переміщення російських військ і техніки поблизу України ми закликаємо Росію виявити стриманість та надати прозору інформацію про свою військову діяльність. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України мала б жахливі наслідки", – йдеться у заяві.

Водночас Україну міністри закликали "зберігати виважене ставлення".

У документі підкреслюється, що навесні 2021 року Україна зробила вагомий внесок у деескалацію ситуації, незважаючи на агресивну російську риторику та те, що Росія не надала прозору інформацію відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.

Глави МЗС також підкреслили стурбованість погіршенням гуманітарної та безпекової ситуації на Донбасі.

Вони звернулися до України з проханням продовжити повну реалізацію "Мінських угод" і зберегти свою повну відданість переговорам у "Нормандському форматі".

"Ми залишаємось відданими врегулюванню конфлікту на основі "Мінських домовленостей". Ми шкодуємо про те, що Росія неодноразово відмовлялася від зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у "Нормандському форматі", і ще раз висловлюємо готовність до якнайшвидшої зустрічі та конструктивного і предметного обміну. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те ж саме для досягнення міцного миру на Донбасі", – йдеться у заяві.

Наголошується, що Німеччина, Франція та Україна продовжуватимуть обмінюватися та тісно координувати позиції з усіх питань, які становлять спільний інтерес та стурбованість.

Німеччина та Франція твердо підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, підкреслюється у заяві.

У понеділок міністри закордонних справ Німеччини та Франції Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан зустрілися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн "Східного партнерства".

Як повідомив Кулеба, Франція та Німеччина запевнили, що широкомасштабна операція проти України матиме для Росії надзвичайно тяжкі наслідки.

"Мені було важливо сьогодні побачити, що наші партнери Німеччина та Франція дуже чітко розуміють, хто що робить і що саме Росія зараз ескалює ситуацію в різних сферах, і що вони готові координувати свої дії між собою, а також з іншими країнами, які не входять до нормандського формату, для того, щоб стримувати агресивну поведінку Росії", – сказав Кулеба, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Він наголосив, що раніше відвідував США, а відтак побував у Брюсселі саме з метою консолідації міжнародної підтримки України.

"Кожен голос, кожна дія у цій ситуації є надзвичайно важливими, і Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити у разі, якщо вона вдасться до масштабних воєнних дій", – наголосив міністр.

Стосовно можливих інструментів стримування Росії, Кулеба зазначив, що "це ми все побачимо у житті".

Міністр заявив, що сьогодні на зустрічах і в ЄС, і в НАТО, і з колегами з Франції і Німеччини у межах "Нормандського формату" наголошував: якщо Росія почне діяти, у них не буде часу на координацію і проходження всіх бюрократичних процедур.

"Тому, будь ласка, проведіть підготовчу роботу зараз. Сам факт цієї роботи вже буде сигналом Росії, що ви готуєтеся відповідати на її дії, і це також буде стримувати Росію.Тому що потім, якщо військовий сценарій запрацює, то часу просто не буде. Але ще раз наголошу: ми всі зосереджені зараз на політичному врегулюванні процесу. Україна буде поводитися дуже відповідально, але ми так само будемо готові захищати себе у разі, якщо відбудеться інший сценарій", – резюмував голова МЗС.