"Путін опортуніст": Кулеба закликав Францію посилити тиск на Росію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Францію до жорсткішої політики стосовно Росії. З його слів, лише категоричність може змінити поривання Кремля зі скупченням російських військ біля кордонів України.

Про це йдеться у статті міністра для газети Le Figaro (Франція), текст котрої опубліковано на сайті МЗС України.

Голова МЗС певен, що Франція може взяти на себе роль сильного лідера під час головування в Раді ЄС.

"Путін – опортуніст. Я переконаний, що поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви здатен фундаментально змінити розрахунки в Кремлі. У цей вирішальний час Європа має твердо захищати власні принципи. Сьогодні, більше ніж коли-небудь раніше, безпека України – це безпека Європи", – наголосив міністр.

Україна високо цінує невтомні зусилля президента Франції Емманюеля Макрона, спрямовані на те, щоб повернути президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів.

"Всяка дискусія щодо зміцнення європейської безпеки має починатися з дискусії щодо вирішення міжнародного збройного конфлікту на Донбасі та деокупації Криму. Нині, коли російська зброя направлена в бік України та Європи, важливо подвоїти наші дипломатичні зусилля та ухвалювати сильні та принципові рішення", – заявив Кулеба.

Він застеріг: якщо європейській дипломатії не вдасться запобігти новому нападу Росії на Україну, весь порядок безпеки на континенті буде порушений.

"Бо апетит Росії в Європі лише зростатиме. Час облишити геополітичні химери, так само як і романтизовані уявлення про Росію, зробити вимогливий діалог справді вимогливим і посилити політику реального стримування. Адже йдеться не лише про те, щоб погасити нинішню напруженість дипломатичними засобами, але й про те, як зміцнити безпеку Європи в довгостроковій перспективі", – констатував Кулеба.

Він зазначив, що частина французької інтелектуальної еліти все ще залишається носієм особливої прихильності до Росії. "Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до "Большого". Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів", – констатував Кулеба.

Як зазначив міністр, минулий тиждень переговорів довів єдність Європи у спротиві російським ультиматумам.

"Кремль не отримав те, чого прагнув. Це не дивно, враховуючи неправомірний і приголомшливий характер російських вимог. Тепер питання у тому, що буде далі. Я переконаний, що єдиний спосіб для Росії довести, що вона справді не планує нового нападу на Україну, це продовження нею дискусії в рамках існуючих форматів", – заявив Кулеба.

Голова МЗС вважає, що дії Росії стануть тестом для Франції.

"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад сто тисяч військових довкола України, водночас нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала та не планує жодної наступальної військової операції на Донбасі", – наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив, що новий етап тиску з боку Росії з вимогою заблокувати вступ України до НАТО стосується не самих українців, а й усіх європейців.

"Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема французів", – зазначив Кулеба.