В перервах між творенням дурниць

Якщо і поламаний годинник двічі на добу показує час правильно, то і від найнекомпетентнішого матолка колись буває користь. Огляд подій тижня в Україні.

Мілітарне тижня

Офіційною "паркетною" мовою те, що сталося у Вашингтоні називається підписанням нового варіанту Хартії стратегічного партнерства. Попередня версія документу була підписана ще тринадцять років тому і до актуальних вимог вже не пасувала. Тепер державний секретар США Ентоні Блінкен і вітчизняний міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба представили нову Хартію, яка враховує російську агресію і методи, які будуть її стримувати. Людською мовою підписане пояснили американські кораблі, які знову прямують до українських берегів, два катери штатівської берегової охорони стануть під синьо-жовті прапори, а ще гарніром до Хартії стали 80 тон боєприпасів переданих Києву Вашингтоном.

Все це супроводжувалося традиційним стогоном російських пропагандистів про "зовнішнє управління" і "американських посіпак". Таке завивання чути приємно, проте були і менш оптимістичні речі. Спочатку New-York Times, а потім Financial Times та ще ряд впливових видань оприлюднюють інформацію про підозріло жваву активність росіян на наших східних кордонах. Громадяни України яким згідно функціональних обов'язків треба за таким слідкувати і належним чином реагувати кажуть, що нічого страшного не сталося, ситуація під контролем і взагалі "не нагнітайте". Комунікативні проблеми в тих компетентних громадян вже стали притчею во язиціх, але дисонанс був надто помітний і в цьому напрямку росіяни своїх цілей вже досягли. Розхитування ситуації вони продовжать не дивлячись ні на які хартії.

Мігранти тижня

Рідко має проблеми з комунікацією секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, проте і він вступив у заочну дискусію з виданням Bloomberg щодо активізації росіян. Фраза Данілова "Вони (росіяни - Z) хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте – це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні співтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає" мала б заспокоїти посполитих, але чомусь такого не сталося.

Набагато адекватніше Олексій Мячеславович виглядав у контексті реакції на трохи придуркувату німецьку пропозицію. Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід ні сіло ні впало запропонував залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Німець розкритикував поляків, які, на його думку, мусять надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок, а з українцями можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. Геополітичні фантазії Шміда викликали у Данілова спалах красномовства.

"У нас на засіданні Ради національної безпеки та оборони ми розглядали цю відповідну заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти собі додому, скажімо так по два, по три, по п'ять до себе, якщо мають місце у Бундестазі, у них там є кабінети. Хай вони їх беруть до себе і хай вони там знаходяться... Чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Така пропозиція, до речі, прозвучала, і я не жартую - саме соціал-демократам з цього приводу", - заявив секретар РНБО.

У 1845 році Тарас Шевченко написав "І мертвим, і живим, і ненародженим...", де згадувався "куций німець узловатий", який навчить нас всьому. За неповні 180 років ми потроху допетрали, що не варто постійно улесливо заглядати німцеві в писок. А з тими, кого чомусь називають "біженцями" Європа ще матиме клопоти. Ну і ми за компанію.

Кат тижня

Про своє існування нагадала Служба безпеки України і затримала Дениса Куліковського (псевдо "Палич"), колишнього керівника в'язниці "Ізоляція", розташованої в окупованому Донецьку. Йому заочно повідомили про підозру ще рік тому, а інкримінували Куліковському торгівлю людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни. Виявилося, що кат перебував у Києві ще з 2019 року і співпрацює зі спецслужбою, даючи показання на своїх керівників.

Так само як у справі "вагнерівців" модерувати тему екс-шефа "Ізоляції" взявся редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, який вже повідомив: «Куликовський в'їхав в Україну 23 квітня 2019 року. Так, той самий «Палич», найстрашніший кат і садист в'язниці «Ізоляція», яка підпорядковується Федеральній службі безпеки РФ у Донецьку, за даними джерел «Цензор.НЕТ» , був офіційно виведений в Україну в результаті оперативної гри департаменту контррозвідки СБУ два з половиною роки тому». Експерт згадав перипетії затримання, тертя, які виникли в процесі між СБУ і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони і тому подібні нюанси, з яких можна було б викроїти незлий сценарій для блокбастера. Проте реальність може традиційно побурхати всі красиві схеми і шанс на те, що садиста, як сотні таких самих істот, віддадуть Росії в процесі обміну полоненими, залишається.

Відставник тижня

У списку чинних міністрів, які отримають до своєї посади додаток "екс" прізвище Олександра Ткаченка не фігурувало. Колишній телевізійний топ-менеджер почувався в ранзі комфортно і раптове написання заяви на звільнення стало дійсно несподіванкою.

Свій крок Ткаченко пояснив так: "Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення з яким я погодитись не можу". Тобто "головному по культурі" не сподобалося відокремлення Держкіно від Мінкульту з подальшим перетворенням Державної агенції з питань кіно на міністерство.

Лєнін казав, що кіно є найважливішим мистецтвом, правда, потім додавав, що найважливішим на рівні з цирком. Реалізувати заповіти Ілліча буде тепер якийсь інший ткаченко і шкода, що Ірина Верещук отримала вже міністерський портфель, у Мінкульті гіперактивна колишня міська голова Рави-Руської виглядала б більш органічно. Але людей з фантазією, креативом і амбіціями в команді президента достатньо, можливо, хтось з них щось чув про кінематографічно-циркові роздуми вождя жовтневого перевороту.