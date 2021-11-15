Міґранти штурмують КПП на білорусько-польському кордоні.

Вони піддалися на поширені білоруськими спецслужбами чутки, що їх готова офіційно прийняти Німеччина.

Велика група міґрантів із країн Близького Сходу – за оцінками польської поліції, близько 3,5 тисячі осіб – у понеділок, 15 листопада, полишила імпровізований табір на кордоні Білорусі з Польщею та попрямувала на автомобільний прикордонний перехід «Брузги-Кузьниця». Про це повідомив телеканал TVN24 з покликом на інформацію Міністерства оборони Польщі.

«Табір, у якому перебували міґранти, вже порожній. Чергові групи міґрантів скеровуються білоруськими службами до прикордонного переходу в Кузьниці», – подало польське оборонне відомство на своїй сторінці в Twitter. За його даними, міґранти підійшли до кордону великими колонами під контролем білоруських силовиків.

Водночас польське Міноборони заявило про провокації з боку силовиків Білорусі. «Чути звуки пострілів, ймовірно, холостими патронами – повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери», – читаємо в Twitter.

Тим часом представниця польської прикордонної охорони оцінила кількість міґрантів біля КПП «Кузьниця» у кілька сотень. «Ми очікуємо, що буде вчинено спробу перейти через кордон зі застосуванням сили. Зараз ми розпорядилися стягнути туди всі сили, які ми маємо», – повідомила речниця Служби охорони кордону РП підпоручниця Анна Міхальська (Anna Michalska).

На прикордонному переході міґранти зламали огорожу з білоруського боку кордону. Проте шлях до Польщі їм перегородили польські військовики, поліціянти й прикордонники. Протистояння триває.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин (Stanisław Żaryn) припустив, що «нинішня спроба масового прибуття на КПП нелеґальних міґрантів є наслідком поширених серед міґрантів чуток, які додатково підтверджували представники білоруських служб». «Мігрантам збрехали. Їх переконали в можливості транспортування до Німеччини. Небезпечна брехня», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася у понеділок, восьмого листопада. Тоді до кордону з Польщею з білоруського боку підійшло кілька тисяч міґрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євроунії. Білоруські прикордонники безперешкодно пропустили їх до самої смуги кордону. Відтак міґранти вдалися до руйнувань прикордонних загороджень на польському боці і штурму кордону.