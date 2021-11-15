Псевдомінера Бурштинської ТЕС взяли під варту.

СБУ викрила громадянина України, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині 7 листопада. 31-річному мешканцю Хмельниччини оголосили підозру та взяли під варту з можливістю внесення застави – 45 тисяч гривень, повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Інформація про те, що на території теплоелектростанції закладена вибухівка, надійшла на офіційну сторінку Бурштинської ТЕС у соціальній мережі Facebook 7 листопада.

На місце події тоді виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, спеціалісти вибухотехніки, рятувальники та працівники УСБУ в області. З території ТЕС евакуювали близько 50 працівників. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію та приміщення, проте вибухонебезпечних предметів не виявили.

Оперативники СБУ провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець Хмельницької області.

Слідчі за узгодженням Івано-Франківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 45 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Відомо, що фігурант у 2016 році притягувався до кримінальної відповідальності через неправдиву інформацію про замінування виборчої дільниці.

Нагадаємо, через аварійні відключення на Бурштинській ТЕС на початку листопада Держенергонагляд з СБУ почали перевірку.

Фото facebook.com/frankivsk.police