Бурштинська ТЕС за опалювальний сезон зазнала 5 ракетних ударів.

Бурштинська ТЕС за опалювальний сезон зазнала п'яти масованих ракетних ударів. Вартість пошкодженого обладнання оцінюють мільйонами доларів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці енергетичної компанії.

Зазначається, що попри пошкоджене обладнання Бурштинська ТЕС змогла відпрацювати найскладніший опалювальний сезон.

За словами директора ДТЕК Бурштинської ТЕС Вадима Сімакова, російські ракети пошкодили на електростанції трансформатори, турбіни, димовідводи, вимикачі, автоматику, вимірювальні прилади, кабельну продукцію тощо.

"Також маємо ще й багато розбитих виробничих приміщень, які стараємося відновлювати максимально оперативно, бо тут і далі працюють наші люди", — наголосив Сімаков.

Він також додав, що енергетикам доводиться ухвалювати нестандартні рішення та викладатися на повну для відновлення пошкодженого обладнання. Підтримку їм надають місцеві громади та іноземні партнери.

Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною.