Західні розвідки попередили Україну про високу ймовірність російського вторгнення взимку.

Міністерство оборони України підтвердило отримання інформації від західних розвідок про високий ризик російських мілітарних провокацій узимку ("висока ймовірність дестабілізації") на тлі скупчення 90 тисяч військовиків неподалік від українського кордону.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі виданню Financial Times.

"Інформація нашої [розвідки] збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", – заявила Маляр.

На її думку, інтерпретація даних західної розвідки "потребує додаткового обговорення": там вбачають "високу ймовірність ескалації ситуації", натомість інформація офіційного Києва є стриманішою.

Маляр припустила, що висновки союзників "ґрунтуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону", і гадає, що офіційний Вашінґтон має додаткову інформацію про наміри російського президента Володимира Путіна.

Минулого тижня США поінформували союзників про розвідувальні дані, котрі вказують на те, що Росія готується до можливого вторгнення в Україну. FT зазначає, що Штати наразі не сформували уявлення про наміри Путіна щодо збільшення військ через розбіжності в оцінках російської загрози Україні. Водночас у Вашінґтоні побоюються, що ці рухи є серйознішими, ніж переміщення сил навесні, коли Москва зібрала подібну кількість військовиків на кордоні в рамках так званих "навчань".

Тим часом Ганна Маляр опублікувала на своїй сторінці у Facebook розгорнутий коментар з приводу бряцання зброєю Росією.

"У нас немає розбіжностей щодо даних, цифр і фактів з країнами-партнерами. Обговорення і дискусія точаться лише в площині їхньої інтерпретації та прогнозів", – зазначила заступниця міністра.

Пані Маляр додала, що Україна відстежує активність російських військ вздовж кордону систематично – починаючи із 2014 року. "Ризик глибшого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації та підривної активності з боку Російської Федерації", – зауважила вона.

Ганна Маляр додала, що найкращий спосіб запобігти можливій ескалації – це стійка підтримка України.

"Ми вдячні західним партнерам за те, що вони привертають увагу всього світу до розвитку ситуації поблизу наших кордонів. Мілітарна активність Російської Федерації становить загрозу не лише для України, але й для інших європейських країн. Тому запобігання ескалації збройної агресії з боку Росії має бути спільною справою України та Заходу", – резюмувала вона.

Раніше американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Співрозмовники видання повідомили, що вони спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військовиків у західному регіоні РФ. "Схоже, це не тренування. Щось відбувається", – прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.

Згодом видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, котрі підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку недалеко від кордону з Україною. Знимки зробили в районі російського міста Єльня, розташованого за понад двісті кілометрів від України.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки провела консультації зі союзними країнами щодо ситуації безпеки на кордонах України. "Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією", – заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

При тім українська розвідка не підтвердила інформації про додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною: "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано".

В армійському відомстві вважають, що оприлюднені у медіях факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Правдоподібно, ці маневри є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що повідомлення про масштабну передислокацію військ – "свідома дезінформація".

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – ствердив Данілов.

Тема України та концентрації російських військ біля українського кордону обговорювалася під час недавнього візиту до Москви директора Центральної розвідувальної аґенції США (Central Intelligence Agency) Вільяма Бернса.