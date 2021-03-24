На Львівщині викрили розтрату 1,35 мільйона на облаштуванні велосипедної інфраструктури.

У Львові у вівторок, 23 березня, двом керівникам підприємств оголосили підозру в незаконному заволодінні близько 1 мільйона 350 тисяч гривень коштів обласного бюджету Львівщини. Правоохоронці виявили розтрату на будівництві 11 велосипедних парковок вздовж Розточанського туристичного веломаршруту, який створюють у межах міжнародного українсько-польського екологічного проєкту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони», повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Фото https://yavoriv-info.com.ua

Правоохоронці встановили, що «двоє 38-річних львів’ян, які є службовими особами суб’єктів господарювання, уклали з Асоціацією органів місцевого самоврядування угоду про будівництво об’єктів інфраструктури (11 велосипедних парковок) у рамках реалізації міжнародного екологічного проєкту "РовеЛове Розточчя – разом попри кордони". Проте під час реалізації згаданого проєкту зловмисники незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі майже 1 мільйона 350 тисяч гривень».

У вівторок, 23 березня, обом підприємцям повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фото https://lv.npu.gov.ua

Проєкт «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» передбачає створення туристичної і велосипедної інфраструктури на центральному веломаршруті Розточчя, протяжність якого на території Львівщини – 160 км, а на території Любельського воєводства Польщі – 187 км. Зокрема, було передбачено знакування маршруту – на Львівщині 110 км, будівництво геотуристичного центру у польському Ліпсько-Поліссі та еколого-просвітницького візит-центру в українській Верещиці. Також проєктом передбачене створення станцій для ремонту велосипедів: 14 – на Львівщині і 9 – у Польщі, та сервісних пунктів для велосипедистів (велопарковок).

Фото https://lv.npu.gov.ua

З українського боку проєкт упродовж 2019–2020 років реалізовували Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» у співпраці з Яворівським нацпарком та Департаментом екології та природніх ресурсів Львівської ОДА. З польського – адміністрація ґміни Замость у співпраці з керівництвом Любельського воєводства та Розточанським національним парком.

Сукупний бюджет проєкту становить понад 2 мільйони євро, зокрема грант ЄС для українських парнерів – 517 400 євро, або понад 16 мільйонів 500 тисяч євро.

Фото www.facebook.com/SBULviv

В асоціації підтвердили, що триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за об'єктами будівництва, замовником яких вона є, і що напередодні в її офісних приміщеннях правоохоронні органи проводили необхідні слідчі дії.

«Водночас інформація щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень працівникам асоціації є неправдивою», – наголосили в асоціації.

За даними управління СБУ у Львівській області, слідчо-оперативні дії для встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності й інших осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, тривають.