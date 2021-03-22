Упродовж року зі Славського до Волосянки добудують велотрасу.

У Славській ОТГ узгодили детальний календарний план завершення проєкту «Велокарпатія», щоб ввести в експлуатацію у 2021 році велотрасу від залізничної станції у Славському до села Волосянка, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Фото https://loda.gov.ua

Велосипедну трасу будують у межах проєкту «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині», започаткованого у 2018 році, який співфінансується у межах програми секторальної бюджетної підтримки ЄС. Його реалізація має сприяти розвитку велотуризму у Карпатському регіоні. Для цього уже проклали спеціалізовану велосипедну трасу із повороотами і трамплінами на горі Погар протяжністю 2,14 км. Для любителів маунтбайкінгу спорудили 24 трампліни різних конфігурацій. Тепер тут можна проводити спортивні велозмагання. Дістатися на гору можна за допомогою кріселнього підйомника, а в самому Славському організували прокат велосипедів.

Фото https://loda.gov.ua

На будівництво траси на горі використали понад 17 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів, на побудову велотраси від залізничної станції у Славському до с. Волосянка необхідно використати ще 22 мільйони 400 тисяч гривень.

Фото https://loda.gov.ua

«Під час наради був складений покроковий план дій. Проєкт секторальної підтримки «Велокарпатія» буде завершений у 2021 році, а це передбачає введення в експлуатацію велодоріжки зі Славського в напрямку Волосянки», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний після наради у Славському.

Фото https://loda.gov.ua

За його інформацією, завершення проєкту будівництва велотраси зараз синхронуізують із реконструкцією автомобільної дороги загального користування Славське – Хащованя, яка відбувається у межах проєкту створення якісної дорожньої інфраструктури на території областей Карпатського регіону «Мале Карпатське коло».