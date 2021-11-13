Кир Святослав зустрівся у Ватикані із Папою Римським.

Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані Главу Української греко-католицької Церкви Блаженнішого Святослава. У розмові йшлося душпастирське служіння в умовах пандемії, а також головні сучасні виклики перед українським суспільством.

Аудієнція відбулася в бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані, повідомив секретаріат Глави УГКЦ у Римі.

Блаженніший розповів главі Церкви про історію синодального шляху в УГКЦ. "У 60-х роках минулого століття наша Церква під проводом мого попередника світлої пам’яті патріарха Йосифа Сліпого була змушена виборювати своє право на те, щоб мати Синод. І завдяки його зусиллям ми уже 60 років крокуємо як синодальна Церква. Саме завдяки цьому ми як Церква зуміли вберегти власну церковну ідентичність в діаспорі, а сьогодні, скликаючи щорічні Синоди єпископів та раз у п’ять років всецерковні собори, можемо розвиватися навіть в умовах пандемії", – розповів Кир Святослав.

Глава УГКЦ нагадав, що під час зустрічі із Синодом єпископів УГКЦ у Ватикані в 2019 році Папа Франциск наголосив, що "замало мати Синод, потрібно бути Синодом". Саме ці слова супроводжували служіння Греко-католицьку Церкву в умовах пандемії. "Ми почали інтенсивніше будувати нашу синодальність не лише на формальних синодальних засіданнях, а насамперед через мережу спілкування, в тому числі онлайн, з нашими єпископами", – поділився Блаженніший.

Глава УГКЦ подякував Святішому Отцеві за дозвіл від Апостольської столиці на проведення Синодів в режимі онлайн. "Це дозволило нам продовжувати нашу синодальну працю навіть у складні часи пандемії, коли наші єпископи не могли особисто прибути до України. Завдяки цьому ми почали створювати нові рівні комунікації та способи сопричастя у нашій Церкві. Ще до початку пандемії в наших єпархіях та екзархатах в усьому світі відбулися єпархіальні собори, чергові сесії яких продовжилися вже в режимі онлайн, відповідно до наших інструкцій", – розповів Глава УГКЦ.

Папа охарактеризував цей досвід як "унікальний скарб всієї Католицької Церкви" та закликав єпископів УГКЦ в діаспорі поділитися вашим досвідом боротьби за синодальність із співбратами у єпископстві в різних країнах світу".

Значну увагу присвятили темі гуманітарної ситуації в Україні в умовах пандемії.

Блаженніший Святослав розповів Папі, що "сучасний пострадянський простір живе в умовах, коли багаті стають ще багатшими, а бідні ще біднішими". "Невелика олігархічна група збагачується шляхом знищення малого та середнього бізнесів, по суті, зникає середній клас, зубожіння народу відбувається швидкими темпами, люди бояться зими, зростають ціни. Особливого загострення додає енергетична війна, яка ведеться проти України. На ці проблеми накладається проблема війни на Сході України, яка не припиняється з 2014 року", – перелічив Глава УГКЦ.

Кир Святослав подякував Папі Франциску за постійні молитви та підтримку України.

Глава УГКЦ також зачепив тему еміграції, вказавши, що за роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів осіб. "Наша Церква від перших міграційних хвиль і до сьогодні продовжує йти за своїми вірними", – зауважив Блаженніший, додавши, що гаслом наступної сесії патріаршого собору буде: "Твоя Церква завжди і всюди з тобою".

Папа Франциск високо оцінив таку душпастирську турботу УГКЦ: "Саме це і є синодальна дорога в дії, коли ви шукаєте ваших вірних, йдете за ними і намагаєтеся їм послужити".

У цьому контексті Блаженніший Святослав подякував Святішому Отцеві за створення Апостольського екзархату для українців-католиків візантійського обряду в Італії, вказавши на душпастирські потреби УГКЦ в інших країнах. "Ми бачимо, що наші вірні потребують присутності своєї Церкви та нових більш ефективних способів організації нашого церковного життя".

Глава УГКЦ розповів папі Римському про пастирський лист Синоду єпископів УГКЦ 2021 року "Надія, до якої нас кличе Господь": "Ідеться про зміну способу душпастирства, способу відносин між єпископом і духовенством, між священниками і вірними, про зміну способу буття Церквою. Горизонтальна мережевість стосунків, яка збирає і творить комунікацію у сопричасті, є для нас фундаментальною".

"Одним з пріоритетів душпастирського плану, – розповів Блаженніший, – є зцілення різного роду ран: тих, які були спровоковані в різні періоди історії нашого народу, і сучасних, завданих зловживанням церковною владою тощо. Ці рани потребують негайного лікування. Ми прагнемо нахилитися над ранами сучасної людини, бути чутливими до її потреб, відкрити для неї ліки Божественної благодаті і Святих Тайн".

У контексті розмови про життя Церкви в умовах пандемії обговорили тему сім’ї. На переконання Блаженнішого Святослава, сім’я стала "найефективнішим шпиталем лікування хворих на коронавірус". Саме тому слід переосмислити роль сім’ї у суспільному та церковному житті: "Ми не можемо говорити про живу парафію без сім’ї, яка є первинною клітиною її життя. Лише в такий спосіб парафія може бути інклюзивною та послужити сучасній людині".

Святіший Отець висловив високу оцінку душпастирського служіння УГКЦ в умовах сучасної пандемічної кризи та подякував за її важливий внесок у синодальний процес Католицької Церкви.