Зеленський закликав прем'єра Грузії дотримати права Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, під час котрої порушив проблему забезпечення прав Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомила пресова служба ОП.

Зеленський наголосив, що права громадянина України Міхеїла Саакашвілі належить ґарантувати повною мірою згідно з нормами міжнародного права.

Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до Саакашвілі як громадянина України непропорційних заходів примусу.

Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Міхеїла Саакашвілі його матері та близьким.

З огляду на стан здоров’я громадянина України керівник держави також висловив прохання розглянути можливість допуску до Міхеїла Саакашвілі українських лікарів.

"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова закликала Комітет ООН проти катувань відреагувати на застосування фізичної сили до колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі під час переведення до виправної установи №18 у Глдані. У такий спосіб Денісова відреагувала на відеозапис, на якому зафіксовано застосування сили до Саакашвілі пенітенціарними працівниками.

"Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", – заявила омбудсмен.

Сам відеоролик оприлюднила спеціальна пенітенціарна служба Грузії. На записі видно, як Міхеїла заносять у приміщення, тримаючи за руки і ноги. Офіційні служби Грузії стверджують, що Саакашвілі вчинив напад, а кадри оприлюднено, "виходячи із підвищеного суспільного інтересу".

Раніше Саакашвілі повідомив листом через адвокатів, що під час переведення до тюремної лікарні його волочили по землі, смикали за волосся і кілька разів ударили по шиї.

Між тим, у середу заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся із послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі і "довів до відома грузинської сторони позицію нашої держави про необхідність гідного поводження з українським громадянином Міхеїлом Саакашвілі та неприпустимість застосування до нього фізичної сили".