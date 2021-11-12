У Тернополі двох експодатківців засудили до 8 років позбавлення волі.

 

Тернопільський міськрайонний суд визнав двох колишніх працівників ДФС у Тернопільській області Василя Луцка та Анатолія Локотя винними в отриманні 400 тисяч гривень хабаря, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

 

Відповідно до вироку суду від 5 листопада, за отримання 400 тисяч гривень хабаря від агрофірми «Добрий самарянин» податківців засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією.

 

Планова податкова перевірка приватного агропромислового підприємства «Добрий самарянин» відбулася у 207 році. До робочої групи входив ревізор-інспектор податкової Тернопільської області Василь Луцко.

 

Як описано в ухвалах суду, дослідили журналісти, під час перевірки податківці виявили деякі порушення на підприємстві. Тоді ж Луцко змовився з іншим податківцем для вимагання хабаря від підприємства «Добрий самарянин». Спочатку інспектор почав лякати бухгалтерію підприємства штрафом у 2,5 мільйона гривень, а за зменшення обсягів виявлених порушень запросив гроші.

 

До подальших переговорів інспектор залучив начальника Збаразького відділення Кременецької податкової інспекції Анатолія Локотя. У свою чергу, той при наступних переговорах із тодішнім власником компанії «Добрий самарянин» повідомив про 400 тисяч гривень хабаря. Натомість за це пообіцяв лише часткове включення в акти перевірок виявлених порушень і що сума штрафу не перевищуватиме 400 тисяч гривень.

 

У судовому засіданні юрист «Доброго самарянина» розповів, що мова йшла про недоплату в 5 мільйонів гривень. Подальші події розгорталися у ресторані «Балагур», де одного з податківців затримали під час отримання 400 тисяч гривень хабаря.

 

 

Підсудному Луцку інкримінували ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). А Локотя, окрім отримання хабаря, ще у й пособництві – ч.5 ст.27.

 

Обом суд призначив по вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вирішив, що ізоляція від суспільства цих двох підсудних необхідна, щоб попередити нові злочини та виправити їхню поведінку.

 

Фото lviv.nashigroshi.org, censor.net

12.11.2021

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