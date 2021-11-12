Зеленський обговорив із президентом Литви провокації Білорусі.

 

Президенти України та Литви у четвер провели телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі та Європейського Союзу. 

 

 

Як повідомила пресова служба ОП, Зеленський поінформував литовського колегу про ухвалені напередодні рішення РНБО щодо посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні.

 

"Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви", – зазначив керівник держави.

 

Володимир Зеленський також поінформував Гітанаса Наусєду про розвиток безпекової ситуації на Донбасі. Сторони обмінялися думками щодо епідемічної ситуації в Україні та Литві. Домовлено, що литовська та українська сторони координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян та їхньої безпеки в умовах пандемії.

 

Гітанас Наусєда написав у twitter, що він мав "продуктивну розмову" із Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

 

"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", – наголосив Науседа. 

 

Зі слів Зеленського, президенти також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії.

 

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням засідання РНБО у середу. Після того Державна прикордонна служба та Міністерство внутрішніх справ скерувало кілька тисяч військовослужбовців на північну ділянку кордону.

12.11.2021

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