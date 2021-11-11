Пленум КПК затвердив «історичну роль» Сі Цзіньпіна.

Це дозволить чинному китайському лідерові переобратися на ще одну каденцію всупереч статуту партії.

Шостий пленум Центрального комітету Компартії Китаю в четвер, 11 листопада, схвалив так звану «історичну резолюцію», присвячену 100-річчю партії. У ній вперше відкритим текстом ідеться про роль чинного лідера партії та голови КНР Сі Цзіньпіна та його «вирішальний внесок у справу великого відродження китайської нації». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Цей документ не просто закріплює роль Сі Цзіньпіна в історії Китаю, а й прирівнює його за значенням до таких китайських державників, як Мао Цзедуна та Ден Сяопіна — єдиних лідерів КНР, які випускали аналогічні «історичні резолюції» у 1945 та 1981 роках відповідно.

Як повідомляє газета The New York Times, покликаючись на підсумки пленуму, у резолюції заявлено, що під керівництвом Сі Цзіньпіна країна зазнала «історичних перетворень» і змогла досягти процвітання. Зокрема, було відзначено успіхи чинного китайського лідера в царині економіки, зовнішньої політики, екології, а також у боротьбі з пандемією коронавірусу. Як пише видання, за рахунок прирівнювання себе до найвпливовіших попередників Сі Цзіньпін сподівається зосередити у своїх руках ще більше влади та обґрунтувати свої заяви про те, що на даний момент він є єдиним лідером, який здатен привести Китай до набуття статусу наддержави.

При цьому, на думку експертів, головною метою ухвалення «історичної резолюції» стало зміцнення авторитету Сі Цзіньпіна напередодні ХХ з'їзду КПК, на якому його можуть переобрати на нову каденцію. Хоч це суперечитиме статуту партії, згідно з яким посаду голови можна обіймати лише два терміни поспіль.

На переконання експертів, незабаром у Китаї буде розгорнуто активну пропагандистську кампанію, покликану популяризувати новий статус Сі Цзіньпіна, у тому числі і серед партійних чиновників. При цьому вже зараз зрозуміло, що поважних ​​конкурентів у боротьбі за посаду голови КНР китайський лідер наразі не має.