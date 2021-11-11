Пленум КПК затвердив «історичну роль» Сі Цзіньпіна.

Це дозволить чинному китайському лідерові переобратися на ще одну каденцію всупереч статуту партії.

 

 

Шостий пленум Центрального комітету Компартії Китаю в четвер, 11 листопада, схвалив так звану «історичну резолюцію», присвячену 100-річчю партії. У ній вперше відкритим текстом ідеться про роль чинного лідера партії та голови КНР Сі Цзіньпіна та його «вирішальний внесок у справу великого відродження китайської нації». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Цей документ не просто закріплює роль Сі Цзіньпіна в історії Китаю, а й прирівнює його за значенням до таких китайських державників, як Мао Цзедуна та Ден Сяопіна — єдиних лідерів КНР, які випускали аналогічні «історичні резолюції» у 1945 та 1981 роках відповідно.

 

Як повідомляє газета The New York Times, покликаючись на підсумки пленуму, у резолюції заявлено, що під керівництвом Сі Цзіньпіна країна зазнала «історичних перетворень» і змогла досягти процвітання. Зокрема, було відзначено успіхи чинного китайського лідера в царині економіки, зовнішньої політики, екології, а також у боротьбі з пандемією коронавірусу. Як пише видання, за рахунок прирівнювання себе до найвпливовіших попередників Сі Цзіньпін сподівається зосередити у своїх руках ще більше влади та обґрунтувати свої заяви про те, що на даний момент він є єдиним лідером, який здатен привести Китай до набуття статусу наддержави.

 

При цьому, на думку експертів, головною метою ухвалення «історичної резолюції» стало зміцнення авторитету Сі Цзіньпіна напередодні ХХ з'їзду КПК, на якому його можуть переобрати на нову каденцію. Хоч це суперечитиме статуту партії, згідно з яким посаду голови можна обіймати лише два терміни поспіль.

 

На переконання експертів, незабаром у Китаї буде розгорнуто активну пропагандистську кампанію, покликану популяризувати новий статус Сі Цзіньпіна, у тому числі і серед партійних чиновників. При цьому вже зараз зрозуміло, що поважних ​​конкурентів у боротьбі за посаду голови КНР китайський лідер наразі не має.

11.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
До джерел віри в секулярній пустелі
о. Олег ГІРНИК
Справжня хула супроти Святого Духа настає тоді, коли в Церкві перестають розпізнавати харизми і скеровувати їх на добро Божого люду
09.11.21 | | Дискурси
Підпис
Василь СТЕФАНИК
У День української писемності та мови і Радіодиктанту національної єдності нагадаємо собі давнього промотора справи української писемності – малу Доцю з новели Василя Стефаника. "Наука йшла тихонько, лишень чути було млясканя губів, як газди мочьили луфко в роті. А білявенька Доця заглядала кождого, чи добре пише"
09.11.21 | | Минуле
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21 | | Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21 | | Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21 | | Штука
Мертвим свобода не потрібна
Андрій Бондар
Все вони прекрасно могли зробити. Могли, але не схотіли. «Там прикрасимо, там прибрешемо, там когось звільнимо – і пронесе»
08.11.21 | | Дискурси
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21 | | Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.