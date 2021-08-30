Український паралімпієць відмовився від спільного фото з росіянами на п'єдесталі.

Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібну нагороду на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів, відмовився від фотографії з бігунами із Паралімпійського комітету Росії під час церемонії нагородження.

Про це повідомляє "Суспільне".

Цвєтов у фіналі 100-метрівки протистояв трьом бігунам із ПКР - Дмитру Сафронову, Артему Калашяну та Давиду Джатієву. Калашяна та Джатієва українець випередив, але Сафронову поступився.

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Через деякий час після фінішу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. На ній були присутніми усі три призери Паралімпіади у 100-метрівці - Сафронов, Калашян, а також Цвєтов. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото призерів. Проте Ігор від них відсторонився. Відтак російські бігуни сфотографувалися лише двоє.

Нагадаємо, після Олімпіади був скандал: українська стрибунка Ярослава Магучіх зробила фотографію з олімпійською чемпіонкою із Олімпійського комітету Росії Марією Ласіцкене.