У Ланівцях відкрили пам’ятник літері Ї.

Сьогодні, 9 листопада, у День української мови та писемності в Ланівцях на Тернопільщині відкрили мистецький об’єкт «УкраЇнська мова унікальна», повідомили у Лановецькій міській раді.

Для цього переосмислили місце неподалік міської ради, де був пам’ятник першим комсомольцям, котрий знесли на виконання закону про декомунізацію.

На цьому постаменті, за творчою ідеєю громадської організації «Мистецький фестиваль "Ї"», встановили пам’ятник літері «Ї», яка є виразом унікальності української мови. Викував скульптуру Василь Гудима.

«Ця літера заслужила таку увагу, оскільки вона є виразно українською й унікальною, бо не використовується в жодній іншій мові. Загалом ця буква в друкованому вигляді має уже понад 500 років, — заначив керівник лановецького культурного центру Єловицьких Юрій Матевощук. — Григорій Сковорода у записах своєї творчості активно послуговувався цією літерою на противагу іншим відповідникам, а сьогодні вона стала символом багатьох культурних ініціатив — як, наприклад, культурологічний часопис "Ї", Мистецький фестиваль "Ї" та всесвітньовідомий проєкт "Ukraїner". Нині ця літера є символом унікальності української мови та символом опору безпам’ятству та чужій злій волі».

Він також нагадав про потребу дбати про чистоту нашої мови.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, у День української мови та писемності відбувся 21-й «Радіодиктант національної єдності», який цього разу читав письменник Юрій Андрухович.

Фото facebook.com/matevoshchuk