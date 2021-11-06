Юрій Андрухович запрошує долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2021.

У День української писемності та мови, який припадає на вівторок, 9 листопада, з 10:00 до 11:00 проходитиме «Радіодиктант національної єдності-2021». Автором тексту та читцем загальнонаціонального диктанту погодився стати найрейтинговіший український письменник, перекладач, кандидат філологічних наук Юрій Андрухович.

Претендентів на цю роль було кілька, проте саме Юрія Андруховича радили обрати радіослухачі, і він погодився.

«Протягом 20-30 швидкоплинних хвилин національна єдність перестає бути порожнечею, ілюзією, фантомом, – і збувається. Причому у найпростіший і найприродніший спосіб – як єдність у мові. Можливо, це такий загальнонаціональний рух опору. Тобто це опір її, мови, занепаданню, розпаданню, зниканню – неусвідомлений радше, але тонко відчутний. І от я погодився тимчасово, на ті ж 20 хвилин, цей рух опору очолити. І прийняв запрошення цьогорічний диктант написати й озвучити. І тепер я й собі запрошую вас: долучайтеся», – закликав Юрій Андрухович.

Тему радіодиктанту оголосять найближчим часом.

Написання диктанту виходить за межі суто радіоформату, й транслюватиметься наживо не лише на «Українському радіо» та радіо «Культура», але й на YouTube-каналах та facebook-сторінках цих мовників, на телеканалі «UA: Перший» та його діджитал-платформах, в ефірах регіональних філій «Суспільного» та на його діджитал-платформах.

Щоб вчасно дізнатися тему диктанту та якцісно підготуватися, доцільно приєднатися до facebook-події «ХХІ Радіодиктант національної єдності» та стежити за оновленнями.

Наукова консультантка «Радіодиктанту», професорка кафедри української мови Києво-Могилянської академії і провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України Лариса Масенко підготувала кілька порад для учасників, щоб написати диктант якнайкраще.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада. Онлайн також свою роботу можна буде надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Текст диктанту для самоперевірки оприлюднять на сайті «Українського радіо» 11 листопада об 11:00, після цього електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірятиме спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

Фото tv.suspilne.media, stv.detector.media