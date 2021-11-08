Під лавиною нудних сенсацій

То десь в інших цивілізованих галактиках інформаційний гвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево і його потім тиждень рятували пожежники і котячі психологи. У наших загумінках середньої паршивості резонанс можуть викликати події від яких на дерева повилазили б всі європейські та американські котопсихологи. Огляд подій тижня в Україні

Перестановки тижня

Тасуванням чиновників в Кабінеті міністрів пересічного українця не здивуєш. Очевидно, президент вирішив модернізувати процес мирхання портфелів і поміняв не одного високопоставленого бюрократа, який найбільше напартачив (в сучасних умовах за традицією то має бути очільник МОЗ) чи очільника цієї структури (чим вищий статус у офірного цапа, тим ефектніше) а відразу третину уряду. Хтось з цього приводу згадає доброго і дурного господаря, який відрізав своєму песику хвіст по кавалках, щоб тварину менше боліло. А хтось буде чекати, який наступний кусок обітнуть.

Поки що в ролі "обрубків" виступили міністр оборони Андрій Таран і віце-прем'єр -міністр з питань стратегічних галузей Олег Уруський (до них в Офісу президента давно виникали питання); міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський (сам написав заяву на звільнення); міністр економіки Олексій Любченко (як тільки він з'явився у Кабміні Любченка пророкували наступником Шмигаля, тепер відставника звинувачують в ухиленні від податків, а в гості до екс-міністра приходять спеціалісти з СБУ та НБУ).

Окремо в списку відставників стоїть Олексій Рєзніков, який написавши заяву про звільнення з посади шефа Мінреінтеграції став міністром оборони. На місце львів'янина Рєзнікова прийшла майже львів'янка Ірина Верещук, яка хотіла бути міністром оборони, мером Києва, і тепер таки отримала місце на виконавчій гілці влади. Ці два персонажа очікувано виявилися подарунком для московських пропагандистів, які моментально почали гвалт на тему "галичани захопили силові відомства".

Поки росіяни ховалися в жито від бандерівця Рєзнікова в Кабмін потрапили Юлія Свириденко (заміняти Любченка Свириденко прийшла з посади заступника Офісу президента), міністром з питань стратегічних галузей промисловості став Павло Рябікін (в минулих життях керував аеропортом "Бориспіль" і Держмитслужбою), перший заступник Абрамовського Руслан Стрілець став міністром екології з абревіатурою "в.о.".

Наступне мирхання уряду відбудеться ще до Нового року, апетиту до олів'є воно не зіпсує навіть, якщо його помітять посполиті.

Реанімації тижня

Повернення зловісних мерців у кіноваріанті страшить лише дуже маленьких наївних дітей з розвиненою уявою. Політична версія "повернення мерців" часто викликає співчутливу посмішку у цілком дорослих людей з нульовою фантазією. Трафунок з Анатолієм Кириловичем Кінахом спровокував саркастичний регіт перемежовуваний незлими матюками. Тільки тепер стало відомо, що живий андроїд вітчизняної політики був призначений головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради ще в серпні. Про коротку лаву запасних у президента Зеленського говорять вже акваріумні рибки, але випадок з Кінахом ще раз демонструє, що нема меж досконалості.

Після тривалого відпочинку нагадав про своє існування Арсен Аваков, який вигулькнув в ефірі телеканалу "Україна 24". Про Арсена Борисовича пам'яталося не лише в контексті кидання склянкою, але і те, що йшов він з команди Зеленського з непритаманним йому спокоєм, без жертв і руйнувань. Місяці італійської нірвани відновили баланс імпульсивності у відставного міністра внутрішніх справ, і тепер Аваков каже про "кричущу некомпетентність" влади, а тому що відбувається в країні поставив "Це феноменальний, фундаментальний ідіотизм". Можна припустити, що Рінат Ахметов - власник телеканалу, який гальванізував Арсена Борисовича, матиме ще один політичний проект, бо вила Ляшка трохи поламалися. А враховуючи, що Аваков фактично анонсував можливість об'єднання з Разумковим, Гройсманом, Яценюком та навіть Юлією Тимошенко, то дивитися на такий dream-team буде набагато цікавіше, ніж якусь "Гру кальмарів".

І нарешті з інформаційного вакууму повернувся Дмитро Ярош. Тепер екс-лідер "Правого сектору" є радником головнокомандувача Збройних сил України. Щоправда, як довго Дмитро Анатолійович обіймати цю посаду невідомо, бо за три дні свого існування в новій іпостасі Ярош встиг заявити: "Коли вже кілька років не підвищується грошове забезпечення, то від того авторитет рости не буде. Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд" і навіть більше: "Якщо чесно, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача, але при тому всьому якісь кроки робляться". Але тішить, що повернення Яроша в публічний простір порвало росіян майже як Bayraktar. На тлі двох попередніх "повернутих" Ярош виглядає цілком адекватно.

Шоу тижня

У третьому тисячолітті гамлетівське "бути чи не бути?" генно модифікувалося і перетворилося на "вакцинуватися чи не вакцинуватися?". І знайти відповідь на це питання допомогли нечисленні, але дуже ефективні купки людей, які, з гідною подиву синхронністю, вийшли на акції протесту в різних населених пунктах, щоб висловити своє щире "фе" вакцинації.

В Києві хед-лайнером дійства була вже майже міфічна Надія Савченко, яку нещодавно затримували у міжнародному аеропорту "Бориспіль" разом з сестрою і фальшивим сертифікатом про антикоронавірусне щеплення. Яким чином людина, яку підозрюють у підготовці державного перевороту, пересувається не під конвоєм, то окрема історія, а в контексті популяризації вакцини сюжети з походами альтернативно обдарованих людей варто показувати по телебаченню якомога частіше - сучасні Гамлети і Офелії, які вагаються щодо вакцинування, обов'язково задумаються чи хочуть бути подібними на ті організми і зроблять свій вибір.

Сама ж Савченко поки має можливість вільно долати простір може започаткувати непоганий старт-ап. Наприклад, є сім'я, де дитина хворобливо любить чіпси або терпіти не може прибирати після себе забавки. За цілком помірну плату Надія Вікторівна приходить до тієї родини і в залежності від потреби починає хом'ячити чіпси якомога огиднішим чином, з плямканням і відгикуванням або розкидати ляльки-машинки по периметру помешкання. Позитивний ефект буде гарантовано, а Савченко підніме незлу копійку на адвокатів. Якщо то їй ще потрібно.

Дедіджиталізація тижня

"Країні в телефоні" і взагалі "цифрі" на наших теренах щось пороблено. Електронне декларування з'їдало свого часу мозок і нерви законослухняним держчиновникам та депутатам, які мали оприлюднити свої статки, але система зробила українську версію "повстання машин" і мала чесність порядних людей глибоко в розетці. З мобільним додатком "Дія" проблем виявилося ще більше - раз на тиждень система банально зависає і, в стилі улюбеної пташки Робінзона Крузо, повторює: «У зв’язку з погіршенням ковідної ситуації та переходом багатьох областей України в «червону зону», збільшилось навантаження на реєстри. Як наслідок — сервіси в застосунку можуть працювати повільно. У тому числі й СOVID-сертифікати».

На "Дії" згенеровано 5 мільйонів СOVID-сертифікатів, але скільки людей мали неприємні розмови з правоохоронцями, які пильнують, аби невакциновані не бентежили вакцинованих і скільки з вакцинованих не змогли підтвердити цей факт, бо "Дія" мала з того приводу свою думку - невідомо. А ціна питання доволі вагома - штраф 17 тисяч і платитимуть його не в Мінцифрі, а ті, хто довірилися "діджиталізаторам".

Тому вперед в минуле і для зекономлення 17-ти тисяч доцільно мати паперовий варіант СOVID-сертифікату (шкода глиняні таблички з клинописом зараз не використовують) і сподіватися на те, що юні умільці, яких компетентні органи затримали за маніпуляції з мобільним додатком "Дія", ситуацію поправлять. Недарма ж кажуть, що їх беруть на стажування в Мінцифри. Може навчать чогось партачів.



