Заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим.

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який зник 6 листопада, виявили мертвим. Про це увечері у неділю, 7 листопада, повідомила заступниця директора Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

«Нас, здавалося б, цілий всесвіт – а як умить змаліли від цієї новини… Дорогі друзі, знайомі, рідні – усі, хто знає Юрко Сілецький. Він пішов у засвіти. На жаль», – йдеться у дописі на її facebook-сторінці.

Відомо, що Юрій Сілецький у суботу, 6 листопада, виїхав з дому у Винниках. Він прямував до Тернополя. Відтоді загиблий не виходив ні з ким на зв'язок. Відтак 38-річного чоловіка оголосили в розшук 7 листопада.

У пресслужбі поліції Львівщини повідомили, що на місці, де знайшли автомобіль та мертвого чоловіка, працюють слідчі, деталі згодом, повідомив ZAXID.NET.

Юрій Сілецький закінчив історичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. Працював заступником директора з музейного розвитку у Львівському історичному музеї. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Про чин похорону родина повідомить згодом.

Нагадаємо, у Львові уранці, 5 листопада, від двосторонньої пневмонії легень внаслідок Covid-19 помер ветеран російсько-української війни Юрій Досяк.

Фото facebook.com/yuriy.siletskiy