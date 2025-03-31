Єгипетські мумії з Львівського історичного музею досліджують в Польщі.

 

У Польщі досліджують фрагменти єгипетських мумій із фондів Львівського історичного музею. В Археологічному музеї Вроцлава з 5 квітня запрацює виставка «Пограниччя Європи. Зі скарбниці Львівського історичного музею».

 

Як зазначила завідувачка відділу історії України Львівського історичного музею Оксана Куценяк, це один з найбільших за останні роки закордонних проєктів музею.

 

 

Серед експонатів є фрагменти єгипетських мумій.

 

«Завдяки співпраці з вроцлавськими колегами з Археологічного музею та Інституту судової медицини зроблені перші дослідження цих неймовірно загадкових артефактів. Вдалось з'ясувати, що найімовірніше ці фрагменти належали чоловікам. Цікаво, що мозок під час муміфікації не видаляли. Дослідження тривають. Щиро дякуємо колегам з Археологічного музею Вроцлава за співпрацю», – повідомила Оксана Куценяк.

 

 

Окрім популяризації та промоції культурної спадщини, мета проєкту – збереження й убезпечення цінних пам’яток світової культури від ймовірних загроз пошкодження чи нищення в умовах російсько-української війни.

 

31.03.2025

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