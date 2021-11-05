На Стрийщині відкривають піший маршрут вздовж Дністра.

 

У неділю, 7 листопада, жителів Львівщини запрошують першими пройти новий туристичний маршрут вздовж ріки Дністер у межах Стрийського району. Проєкт «ДніСтер: береги та притоки» створений задля популяризації історії сіл на берегах потужної ріки, повідомили організатори.

 

 

Команда проєкту «ДніСтер: береги та притоки» розробила безкоштовний культурно-пізнавальний маршрут вихідного дня для мешканців краю та туристів з України берегом Дністра, протяжністю 13 км, який можна пройти самостійно.

 

Для цього у неділю роздаватимуть інформаційну брошуру з картою та основною інформацією, що дає змогу туристу самостійно спланувати прогулянку. Брошуру можна буде отримати на початку маршруту в селі Устя, поблизу Народного дому або в альтанці над Дністром.

 

 

«Маршрут лінійний, турист може розпочати свою мандрівку як з Устя та і з Колодруб. На маршруті встановлено вісім інформаційних стендів, які розповідають про історію та пам’ятки сіл Устя, Колодруби, Раделичі та Гірське, птахів, риб, рослин та стариці Дністра», – зазначають автори проєкту.

 

 

Частина маршруту проходить територією регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір'я», де збережені стариці Дністра. Йдеться про  численні заболочені місця, де колись було русло Дністра. У другій половині XIX століття русло Дністра, яке було у цій місцевості дуже звивистим, випрямили. Таким чином колишні вигини було відокремлено від ріки. Ці стариці є місцем існування вразливих видів, постійного або тимчасового перебування багатьох тварин: земноводних, риб, птахів. Під час весняних і осінніх міграцій птахи використовують старорічища для відпочинку і підгодівлі. На інформаційних стендах є інформація про деяких типових представників стариць (земноводних, риб, птахів), яку підготувала працівниця РЛП «Стільське Горбогір'я» Юлія Дмитришин.

 

 

Для реалізації проєкту команда співпрацювала з експертами  у сфері збереженні та популяризації культурної спадщини, орнітологами, краєзнавцями, експертами у сфері туризму.

 

Зокрема, орнітологиня, популяризаторка бьордвочінгу в Україні Ганна Кузьо долучилася до створення стендів про птахів. Історичні довідки підготували експерти у збереженні та популяризації культурної спадщини з громадської організації «Вирій» Христина Дубницька, Ольга Свідзинська та Тарас Радь.

 

Також проєкт «ДніСтер: береги та притоки» реалізується на основі концепції «Зелених шляхів».

 

 

Так звані «зелені шляхи» – greenways – це багатофункціональні маршрути для пересування безмоторними транспортними засобами чи пішохідним способом, що проходять вздовж природних коридорів, історичних торгових шляхів, річок і закинутих залізничних колій. Ці маршрути координуються місцевими товариствами з метою впровадження концепції сталого туризму і пропаганди здорового способу життя. Зелені маршрути є основою для реалізації місцевих ініціатив соціального характеру і проєктів, пов’язаних з охороною природних ландшафтів, збереженням культурної спадщини, екологічним туризмом і транспортом, що не забруднює навколишнє середовище.

 

Проєкт «ДніСтер: береги та притоки» передбачає створення та популяризацію культурно-пізнавального маршруту вздовж протікання ріки Дністер в межах Миколаївської ОТГ Стрийського району Львівської області. В рамках проєкту розроблено концепцію і дорожню карту розвитку туристичних шляхів навколо села Устя та прилеглих сіл Миколаївської ОТГ на основі культурної та природної спадщини. 

 

Проєкт «ДніСтер: береги та притоки» реалізується у межах партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду та Державного агенства розвитку туризму.

 

Фото facebook.com/DnisterTravels

05.11.2021

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