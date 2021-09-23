Біля Чорткова стався землетрус магнітудою 4,3 бала.

Сьогодні 23 вересня, уранці, о 6:18, на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала, який відчувався у радіусі 100 км, повідомив Головний центр спеціального контролю. У довколишніх містах і селах відчували поштовхи землетрусу: вони будили мешканців багатоповерхівок гулом та трусом самих будинків, гудінням вікон, гепаням непричинених дверей у шафах. Негативних наслідків землетрус не спричинив.

«Сьогодні о 06:17:57 засобами Головного центру зареєстровано відчутний землетрус на території України. Попередні розрахунки: координати 48,93 пн.ш. 25,88 сх.д. Тернопільська область, магнітуда М=4.3, розрахункова інтенсивність 5 балів. За повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані біля 100 км», – сказано в повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Факт землетрусу підтвердили у ДСНС Тернопільської області. Водночас вони наголосили, що до негативних наслідків підземні поштовхи не призвели. За їхньою інформацією, Підземні поштовхи найбільше відчувалися у Чортківському районі, частково у Тернопільському районі та в Тернополі.



Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив, що епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера стався неподалік м. Чортків у Тернопільській області поблизу р. Дністер о 6:18.

За даними сайту VolcanoDiscovery, епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера знаходився неподалік Чорткова, на межі Тернопільщини з Івано-Франківщиною по річці Дністер, на глибині у 40 км.

У соціальних мережах про поштовхи землетрусу повідомляють мешканці Тернопільщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Чернівеччини: їх відчували у Чорктові, Заліщиках, Збаражі, Козовіій, Тернополі. Про це пишуть і мешканці Рогатина, Городенки, Івано-Франківська. На Хмельниччині поштовхи відчували у Чемеровецькому районі.

Повідомлень про руйнування наразі не надходило.

Фото volcanodiscovery.com, emsc-csem.org