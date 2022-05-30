До Дня Дністра влаштували прибирання берегів річок Прикарпаття.

Напередодні Міжнародного дня Дністра, який відзначають кожної останньої неділі травня, працівники Дністровського басейнового управління водних ресурсів (БУВР) провели екологічну акцію. За декілька годин водники назбирали багато різного непотребу: пластик, скляні пляшки, пакети від їжі й інше сміття.

Долучилися до екоакції і підвідомчі дільниці Дністровського БУВР, які влаштували прибирання на чотирьох локаціях:

Галицька дільниця очистила від сміття правий берег р. Лімниця в с. Пукасівці Івано-Франківського району;

Лисецька дільниця прибрала берег річки Бистриці Солотвинської у смт Лисець Івано-Франківського району;

Коломийська дільниця навела порядок на березі р. Прут у с. Сопів Коломийського району;

Заболотівська дільниця спільно з молоддю та небайдужими провела прибирання дамби на р. Прут у смт Заболотів Коломийського району.

“Дністер – могутня ріка, й ось уже п’ятий рік Україна відзначає це свято спільно з Молдовою в останню неділю травня. За п’ять років вдалося зробити чимало: створена і продуктивно працює басейнова рада Дністра, розроблена перша частина ПУРБ Дністра, моніторинг якості вод басейну проводять у сучасній лабораторії, яка отримала сертифікат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, а Міжнародний басейновий конкурс “Барви Дністра” набув ще більшої популярності. На жаль, 5 річницю Міжнародного дня Дністра ми змушені відзначати в умовах повномасштабної війни. Проте ми віримо в наші ЗСУ, віримо в перемогу і в те, що незабаром знову зможемо всі разом відпочивати, подорожувати та святкувати на берегах величного Дністра”, – розповіли в Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів.