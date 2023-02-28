На Стрийщині у річку Дністер стався витік нафтопродуктів.

 

У Стрийському районі ліквідовують забруднення річки Дністер трансформаторною оливою. Там вже відкачали понад 60 тонн нафто-масляної речовини. Про це повідомили на fb-сторінці Департаменту екології і природних ресурсів Львівської ОВА.

 

За даними Департаменту, витік трансформаторної оливи стався на території села Бородчиці Стрийського району з ВП “Західна енергетична система” ПАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго”. Його зафіксували 24 лютого.

 

 

На місці працював центр швидкого реагування ДСНС України. У трьох місцях встановили захисні бони.

 

“Силами Ходорівської міської ради встановили 5 загат із очерету у внутрішньогосподарському меліоративному каналі та старому руслі річки Дністер з метою затримання нафто-масляної речовини та уникнення її потрапляння в р. Дністер”, — повідомили у Департаменті екології і природних ресурсів Львівської ОВА.

 

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України провів контроль, показники питної води з приватних криниць у селі Журавно — у нормі.

 

“Крім цього, станом на сьогодні, у зв’язку із погодними умовами та підняттям рівня води, частина нафтопродуктів, яка осіла на чагарниках, потрапила у меліоративний канал, води якого потрапляють у річку Дністер. Станом на 27 лютого поверхня річки Дністер в межах гідропоста Журавно очищена”, — додали у Департаменті екології і природних ресурсів Львівської ОВА.

 

Спостереження за станом річки Дністер продовжують, а заходи з ліквідації тривають.

28.02.2023

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