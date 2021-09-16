У чотирьох громадах Івано-Франківщини діджиталізують економіку.

В Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття відбулася зустріч представників ОТГ Івано-Франківщини за участі заступника голови облдержадміністрації Богдана Футерка, під час якої презентували проєкт «Співробітництво для конкурентоспроможності місцевих економік», повідомила пресслужба Івано-Франківської ОДА.

«Івано-Франківська облдержадміністрація спільно з Міністерством цифрової трансформації впроваджує в громадах області багато проєктів діджиталізації. Серед них і розвиток мереж широкосмугового доступу до інтернет, розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг, систем документообігу та багато інших. Цифровий розвиток громад є одним із пріоритетів в роботі облдержадміністрації», – повідомив Богдан Футерко.

Як розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук, проєкт є спільним для Брошнів-Осадської, Делятинської, Зеленської і Ворохтянської територіальних громад. Йдеться про створення сучасного геоінформаційного порталу, де буде представлений реальний стан місцевих економік ОТГ. Він запрезентував концепцію інструменту муніципального аутсорсингу з обробки та аналізу економічних та фіскальних даних громад.

«Такий ресурс є вимогою часу. При пошуку резервів для бюджету треба розуміти і властивості місцевої економіки, яким чином взаємодіяти з платниками, щоб ті, в свою чергу, своїми податками активніше долучалися до спільної розбудови громади. Потрібні правильні меседжі і треба виховувати відчуття залученості до процесу. Сьогодні завдяки IT ми шукаємо відповіді на ці питання», – зазначив Ігор Мельничук.

За його словами, проєкт має на меті знайти економічні можливості для розвитку громад і дати поштовх для подальшого зростання і підвищення місцевої економіки.

«Це один із компонентів, яким опікується Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття задля напрацювання веб-ресурсу. В рамках цього проєкту будуть підготовлені стратегії місцевого розвитку, інвестиційні тізери та велике комплексне дослідження, яке слугуватиме громадам доброю аналітикою для розуміння свої економіки і тих ресурсів, які можна буде використати», – повідомив Ігор Мельничук.

Додамо, проєкт чотирьох ОТГ на Івано-Франківщині є частиною масштабнішого проєкту «Співробітництво для економічного зростання громад Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської областей», у якому загалом беруть участь 16 ОТГ зі згаданих областей, що реалізується за рахунок секторальної бюджетної підтримки ЄС.

Фото if.gov.ua, facebook.com/ihor.melnychuk.5