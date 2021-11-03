В Івано-Франківську готуються до масової вакцинації на стадіоні.

В Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків ініціює у п’ятницю, 5 листопада, масову вакцинацію на стадіоні «Рух».

«Дав доручення на 2 поверсі стадіону «Рух» зробити пункт щеплення. Я хочу, щоби в п’ятницю там була масова вакцинація. І організувати її треба нормально! Щоб люди могли зробити нормальну чергу, з дистанціями і всім необхідним», – повідомив Марцінків у дописі на його facebook-сторінці.

На стадіоні «Рух» працюватиме 20 вакцинальних медичних бригад. Медики проводитимуть щеплення від 8:00 і до останнього пацієнта. Будуть розгорнуті намети з гарячими напоями. Таке рішення зумовлене ажіотажним попитом на вакцинацію.

«Багато людей не бачать, що відбувається іноді в пунктах щеплень. І в поліклініках, і в центрах масової вакцинації влаштовують паніку. Вибивають двері в кабінет, лізуть в бійки з медиками… Це неприйнятно. Тепер з медиками чергують муніципали і поліція. – розповів Руслан Марцінків. – Слава Богу, що люди хочуть вакцинуватись. Не треба стрілки переводити на область, країну, бо у чергах стоять наші люди. Кошти медикам заплатимо. Треба показати, що цей процес може бути нормально організований».

Також голова Івано-Франківської громади повідомив, що наразі медичні установи справляються з кількістю хворих, проте кількість захворілих стрімко зростає.

Загалом наразі госпіталізовано на третину більше пацієнтів з ковідом, ніж в той самий період минулого року. Медики відзначають, що дельта перебігає важче, ніж попередній штам. – повідомив Марцінків - Станом на сьогодні виписується значно менше пацієнтів, ніж потрапляють щодня. Тому завантаженість ліжок зростає, ми йдемо в пікову ситуацію».

Він додав, що 46% пацієнтів у Центральній міській клінічній лікарні та у Міській клінічній лікарні – не з Франківська, а з області.

Всього за останню добу на Івано-Франківщині медики госпіталізували 208 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19.

Стадіон «Рух» в Івано-Франківську

За інформацією голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук, що зараз допомогу пацієнтам надають у 23 лікарнях області. У них розгорнули 2 663 ліжка. Доступ до кисню мають 97,7% ліжок.

«У наших закладах, що зараз надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію, є додатково 600 ліжок. Тобто медична система готова надавати допомогу хворим. Також є три медичні заклади, які в разі потреби розпочнуть надавати допомогу хворим на COVID-19», – зазначила вона.

Світлана Онищук також повідомила, що нових центрів масової вакцинації не відкриватимуть, та закликала мешканців краю імунізуватися у пунктах щеплень. За її словами, там є достатня кількість вакцин та менші черги.

Для вакцинації прикарпатців проти COVID-19 в області працює 121 пункт щеплень, дев’ять центрів масової вакцинації та 33 мобільні бригади. Світлана Онищук каже, що загалом першою дозою щепилися 27,1% жителів області, дві дози вакцини отримали 17% людей.

Фото www.unn.com.ua, facebook.com/ruslan.martsinkiv