У Польщі розпочалося щеплення третьою дозою вакцини.

Бустерний заштрик від коронавірусу робиться мРНК-вакцинрою незалежно від типу вакцини, введеної раніше.

З другого листопада в Польщі розпочалося щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу для всіх громадян, від 18-и років. Про це повідомив на своєму сайті телеканал TVN24. Бустерна доза, згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров’я Польщі, «вводиться вакцинованим особам (тим, які виконали базовий графік вакцинації проти COVID-19) з метою покращення, закріплення та розширення захисту після вакцинації».

Вакцинація бустерною дозою ще раніше проводилася в країні особам, які внаслідок захворювання або характеру лікування були імунодефіцитними. Лише потім третю дозу запровадили для медперсоналу та літніх людей. Нещодавно вакцинація третьою дозою стала доступною для людей ​​віком 50+. Наразі близько 180 тисяч громадян скористалися можливістю отримати бустерний заштрик. Відтепер така можливість з’явилася в усіх поляків, що досягли повноліття.

Бустерну дозу, якою буде винятково мРНК-вакцина, зможуть отримати всі повністю вакциновані не залежно від типу вакцини, яку вони отримували раніше. У той же час, якщо хтось був вакцинований Pfizer, він тепер може отримати Moderna і навпаки.

З майже 20 мільйонів повністю вакцинованих поляків більшість отримали дводозові вакцини. Дехто, однак, зупинив свій вибір на одноразовій вакцині Janssen від Johnson & Johnson. Для них це буде друга доза. Тому експерти МОЗ, вважають за краще говорити не про третю дозу, а про бустер.

Згідно з рекомендацією медичної ради РП, бустерну дозу слід приймати не раніше, ніж через півроку після завершення «повного календаря вакцинації проти COVID-19».