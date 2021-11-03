У США розпочинається вакцинація дітей віком від 5 років.

Федеральний регулятор CDC схвалив вакцину Pfizer для дітей.

 

 

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), які є підрозділами Міністерство охорони здоров’я США, офіційно схвалили застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. Перші щеплення може бути зроблено вже середу, третього листопада. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на сайт Міністерства охорони здоров'я Сполучених Штатів.

 

Консультанти CDC одноголосно схвалили використання вакцини для дітей. Після цього розпорядження про дозвіл вакцинації підписала директор CDC доктор Рашель Валенскі (Rochelle Walensky).

 

Напередодні Управління зі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) видало дозвіл на екстрене використання вакцини для цієї вікової групи у п'ятницю.

 

Експерти дійшли висновку, що позитивний ефект використання вакцини значно перевищує можливі ризики. Під час дискусії, в основному, обговорювали рідкісні випадки запалення серцевого м'яза, які відзначалися після застосування цієї вакцини, переважно у молодих людей.

 

Федеральний уряд США та Pfizer вже розпочали поширення вакцини в рамках підготовки до вакцинації дітей, багато з яких повернулися до стаціонарного навчання у школах.

 

Вакцину вводитимуть двома заштриками, які становитимуть третину від тієї дози, що її отримують дорослі люди. Заштрики робитимуть з інтервалом у три тижні. Поставлятимуть їх в різних упаковках і вводитимуть за допомогою спеціальних дитячих голок. Білий дім раніше повідомив, що в країні є запаси вакцини, достатні для щеплень 28 мільйонів дітей.

 

Передбачається, що вакцинація дітей віком 5-11 років знизить передачу COVID-19 у США на вісім відсотків у період з листопада 2021-го до березня 2022 року.

 

За інформацією Міністерства охорони здоров’я США, 1,9 млн дітей віком від 5 до 11 років у країні було заражено COVID-19.

03.11.2021

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