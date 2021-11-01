Лавров заявив, що Україна готує провокацію для втягнення Росії у бойові дії.

 

Міністерство закордонних справ України закликало Росію припинити мислити категоріями війни.

 

 

Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка у відповідь на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, начебто Україна намагається втягнути Росію у силові дії.

 

"За сім років мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо російських силових дій, горя і розрухи. Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами", – заявив Ніколенко, згідно з повідомленням УНІАН.

 

"Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів Нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року. Мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа", – наголосив речник.

 

Дипломат нагадав, що Україна прагне миру, справедливості й поваги до міжнародного права.

 

"Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія. Водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", – заявив Ніколенко.

 

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія спостерігає за спробами української влади вчинити провокацію.

 

"Загострення є. Спостерігаємо спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення (маються на увазі контрольовані Росією збройні банди "ДНР" і "ЛНР", – Z) і втягнути Росію в якісь силові дії. Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше: показати "крутість", що вони вже почали бомбити грубо, прямо порушуючи мінські домовленості, або сказати, що вони все-таки виконують мінські домовленості і запропонують зібратися у нормандському форматі", – сказав Лавров.

 

01.11.2021

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