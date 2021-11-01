У процесі очікування

Крім коронавіруснолокдауновакцинної драми, в театрі життя відбуваються інші епізоди, слідкувати за розвитком яких буде цікаво і корисно. Огляд подій тижня в Україні.

"Прапороносці" тижня

Виявилося, що безпілотний літальний апарат розроблений і вироблений турецькою компанією Baykar Machine, є майже тезкою роману Гончара. "Прапороносці" Олеся Терентійовича не викликали жвавого захоплення у школярів радянських часів, а сучасні Bayraktar'и доводять до істерики росіян і спричиняють глибоке занепокоєння у європейських русофілів.

Сюжет дебютного виступу Bayraktar в Україні був духопідйомним. Окупанти розташували 122-міліметрові гаубиці і обстрілювали наші позиції та село Гранітне. Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний віддав наказ підняти турецький бойовий дрон. Далі підсумок від Генштабу ЗСУ: "Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися".

Прем'єра, судячи з реакції окупантів, вдалася. Росіяни заплуталися у діаметрально протилежних заявах, і коли одні голосили над порушенням Україною Мінських домовленостей, то інші волали про те, що ті Bayraktar'и з рогаток розстріляють і шапками закидають. Скроїлося все на турецьких цитрусових – Росспоживнагляд виявив у мандаринах від виробника Fikret Degirmenci забагато пестициду "Хлорпірифос" – і "з 29 жовтня 2021 року до особливого розпорядження припиняється ввезення зазначеної харчової продукції на територію Російської Федерації".

Друга частина дійства відбулася вже в старій Європі. У федеральному уряді Німеччини заявили, що "всі сторони використовують безпілотники, які, згідно з Мінськими домовленостями, належать тільки ОБСЄ", а речниця тамтешнього МЗС Андреа Сассе оголосила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій і закликала до деескалації конфлікту. На речницю відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який розтлумачив патологічно миролюбивій чиновниці, що українці мають законне право на самооборону, «якщо територію вдень і вночі обстрілюють важким російським озброєнням і гинуть мирні жителі та солдати». Пояснення амбасадора не дійшло до французів, бо наступного дня в МЗС, яке розташоване на набережній Ке д'Орсе, сказали: «Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля у межах Нормандського формату з метою повного виконання Мінських домовленостей, які є єдиною затвердженою основою для довготривалого вирішення конфлікту на Донбасі. Ми закликаємо сторони до стриманості та деескалації».

Чи то фантомні болі після поразок Наполеона з Гітлером і спогадів про казаков Платова в Парижі і танків Жукова в Берліні вганяють європейців у деменцію, чи тому процесу сприяють російські фінансові стимули – питання дискусійне. Українці ж мають сподіватися на те, що наш посол в Туреччині Василь Боднар знає, що каже. А дипломат повідомив, що вже незабаром в Україні з'явиться центр розвитку та ремонту безпілотників Bayraktar, а також навчальний центр, створення якого передбачено меморандумом, підписаним між компанією-виробником турецьких безпілотників та Міністерством оборони України. "Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можна використовувати як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", – анонсував посол.

"Золото" тижня

Другий клопіт для російських пропагандистів прилетів з Нідерландів, де Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення повернути Україні артефакти, відомі як "скіфське золото".

Ще до окупації Криму Росією старожитності з київського, керчинського, бахчисарайського, сімферопольського і херсонеського музеїв були виставлені в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі в рамках виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря» (використовувалася також назва «Крим. Золотий острів у Чорному морі»).

Сім років росіяни прагнули, аби колекція повернулася безпосередньо на захоплений ними півострів, що не збігалося з бажаннями українців. Суддя Пауліна Гофмейєр-Рюттен, не вживаючи ідіом, властивих міністрові закордонних справ РФ, повідомила – на підставі положень українського законодавства, музей Алларда Пірсона не зобов'язаний повертати експонати до кримських музеїв і має передати реліквії державі Україна. Тобто Апеляційний суд Амстердаму просто підтвердив ухвалене 14 грудня 2016 року рішення Окружного суду Амстердаму.

Особливо сильно росіян почало штормити після заяви Президента Зеленського про обов'язкове повернення раритетів на півострів після того як окупанти звідти заберуться і Крим знову стане українським. У Кремлі це розцінили як зазіхання на територіальну цілісність РФ, а телевізійні "бачки" розігнали хвилю про те, що у Верховному суді Нідерландів, куди окупанти планують занести оскарження вердикту від 26 жовтня 2021 року, все буде по-іншому, голландська Феміда прозріє і пожаліє бідних російських злодюжок.

А можна ж було згадати сусідським пропагандистам свого земляка Івана Крилова (якщо про існування Езопа і Лафонтена клепки бракує) і використати емпіричний досвід лисиці, для якої недосяжний виноград виявився і підозріло зеленим, і взагалі якимсь не таким. Сказали б, що старожитності ніяке не золото (благородного металу у "скіфському золоті" справді не надто багато, а основну частину колекції становлять вироби з кераміки і бронзи) і страхова вартість того всього – лише якісь нещасні два мільйони євро (іноді, правда, називають вп'ятеро більшу цифру, але то вже нюанси), то чого за нього собі паритися?

Але Крилова з Езопом не згадали, і тепер з залісся якийсь час лунатиме суміш скавчання і гавкання про підступну українську хунту і продажних європейців, які за шмат сала віддали золото скіфів (скіфського в тих цінностях також мало, більшість експонатів спеціалісти зараховують до сарматського періоду). А потім росіян бомбане ще з якогось приводу.

Енергетика тижня

Не завжди вдячну енергетичну тему осідлав прем'єр-міністр. Денис Шмигаль вирішив заспокоїти посполитих так: "Це фейкова інформація, що буде якесь велике зростання. Навіть якщо зростання буде, воно відбудеться у межах інфляційних відсотків. Це мізерні речі, які на платіжку майже не впливають". Крім того, громадяни мають тішитися, бо відповідно до меморандуму, підписаного Кабміном та органами місцевого самоврядування, влада на місцях зобов'язалася не підвищувати тариф на опалення для населення. Тобто протягом опалювального сезону 2021 – 2022 років кубометр газу для споживачів коштуватиме менше як вісім гривень. А ще уряд вже почав реструктуризацію боргів регіональних компаній теплопостачання.

Одкровенням прем'єра передувало його бачення теплого і дешевого майбутнього. На думку Шмигаля, українські міста можуть знизити тарифи на тепло майже наполовину, якщо проведуть модернізацію мереж. «Якщо ми здійснимо всі заходи з енергоефективності, українського газу з підняттям 5-10% в рік буде повністю вистачати для українського споживання», – сказав Денис Анатолійович.

І все було б гарно, тепло і дешево, але паралельно у тій самій енергетичній темі з'являються повідомлення про те, що після п'ятимісячної заборони Україна відновлює імпорт електроенергії з РФ і Білорусі з 1-го листопада. Тоді ж росіяни припиняють експорт енергетичного вугілля в Україну. За даними Міненерго, запаси вугілля на складах вітчизняних теплоелектростанцій станом на 28 жовтня становлять 572,3 тисячі тонн, при тому, що за добу ТЕС палять 126 тисяч тонн.

На цьому тлі оптимістично, як обіцянки Шмигаля, виглядає інформація про те, що наразі повністю підключеним до опалення є житловий сектор в Тернопільській, Чернігівській областях і на Закарпатті. Ще в десяти областях підключено 90% помешкань. Тепер матимемо надію, що в Кабміні точно знають про безхмарне майбутнє, а глобальне потепління таки існує і завдасть клопотів тільки кріологам десь на станції Вернадського.

Недорікуватість тижня

Проблемами в комунікації або взаємною алергією можна пояснити новітній етап співіснування парламентського лідера "Слуги народу" Давида Арахамії і секретаря РНБО Олексія Данілова. З якогось щастя секретаря прорвало на відвертість і він признався в інтерв'ю РБК-Україна: «Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед. Це не тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично створюють особистості».

Не виключено, що, якби Олексій Мечиславович мав більше вільного часу, то шукав би на дозвіллі українського Черчилля чи Бісмарка, а так просто нарвався на реакцію високопоставленого парламентаря. “Це особиста позиція пана Данілова. Наскільки мені відомо, він це ні з ким не погоджував. Це його особиста думка... Мені здається, що ці слова пана Данілова не мають ніякої кампанії”, – пояснив Арахамія, що мав на увазі Данілов, у свою чергу, маючи на увазі "ну ляпнув чоловік собі, з ким не буває".

Проте є в цьому дуеті й інший підтекст. Арахамія згадав "санкційні списки", які РНБО підготувала з блудами (108 прізвищ не туди вставили), і відкрив всім очі: виявляється в Радбезі, де секретарює Данілов, сидять нечисті на руку люди, а то гірше, ніж просто неграмотні матолки. "Вже приходять різного роду ці люди, які кажуть, що приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від 100 до 300 тис. доларів – за мзду припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Ось і вся історія. Просто продавали цей список, ось і все", – заявив він і виставив вердикт: "випадкових помилок там не було взагалі".

В МВС Арахамії повідомили, що у Нацполіції не було зареєстровано проваджень за фактом продажу санкційних списків РНБО, а тому треба якось ретельніше працювати з інформацією і акуратніше відкривати рота. Данілов поки що ніяк не відреагував, але дуже хочеться спостерігати в недалекому майбутньому епічну баталію між такими колоритними персонажами. Може статися щось середнє між поєдинком Ахілла з Гектором та дуелью на м'ясорубках.