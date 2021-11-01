Ляшко: Пандемія вийшла на плато за числом госпіталізацій.

 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що теперішня хвиля пандемії почала слабнути і графік шпиталізацій досягнув плато. Очільник МОЗ пов'язує це із пожвавленням вакцинальної кампанії.

 

Динаміка шпиталізацій: подобові дані

 

Про це Ляшко заявив під час брифінґу в понеділок, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

Міністр повідомив, що минулого тижня в Україні виконали понад півтора мільйона щеплень проти коронавірусної хвороби.

 

"Ми всі бачили, які черги утворюються на вихідних біля центрів масової вакцинації. Ми сьогодні на селекторі ще раз розглянемо це питання, оскільки доручення державної комісії ТЕБ та НС було чітке: забезпечити на вихідних роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту перед впровадженням червоного рівня епідемічної небезпеки", – сказав Ляшко.

 

"Ці темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш ніж трьохмісячного зростання. Завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів", – додав Ляшко.

 

Водночас міністр наголосив, що наразі захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках і від кожного залежить, щоб захворюваність на коронавірусну хворобу пішла на спад, а не підвищувалася.

 

Як повідомляв Z, упродовж минулих двох діб графік середньотижневих захворювань на COVID-19 уперше за час теперішньої хвилі пандемії (якщо не рахувати просідання у державний вихідний на Покрову) почав спадати. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

01.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Як ми вибираємо маршрут?
Наш мозок надає перевагу не найкоротшому шляху, а дорогам, що мінімально відхиляються від пункту призначення.
01.11.21 | | Наука
Пряма трансляція опери Мирослава Скорика «Мойсей»
31 жовтня 2021 року на сцені Львівської національної опери звучатиме опера «Мойсей» Мирослава Скорика – ювілейна вистава до 20-річчя прем’єри опери. На жаль, через локдаун вистава відбудеться у залі без глядачів, однак її транслюватимуть наживо на Facebook та YоuTube каналі театру
30.10.21 | | Штука
З фрески Джотто
Василь МАХНО
Не певен, що знайдеться хто-небудь, хто б з цілковитою упевненістю зміг сказати, що ніколи його сумління не підточувала спокуса зради чи відступництва
30.10.21 | | Дискурси
“Мотря”: обов’язок проти почуттів
Олеся Ісаюк
Історія, яка лягла в центр сюжету першої з повістей пенталогії Богдана Лепкого, відома всім, хто хоч трохи цікавився історією України. Заборонене кохання – очікуємо від автора розгортання цього сюжету. Втім очікування ці не справджуються. 
30.10.21 | | Україна
На згарищах
Орест Авдикович
В річницю смерті Ореста Авдиковича, непересічного галицького письменника – на згадку – його оповідання 1914 року
29.10.21 | | Минуле
Екзопланета за межами Чумацького Шляху
Астрономам, можливо, вперше вдалося виявити планету за межами нашої галактики Чумацький Шлях.
29.10.21 | | Наука
Партитури почерком корифея
Андрій Юркевич
Диригент – професія, яка примушує розвиватися все життя. Але найважливіше – руки, це пів професії! Якщо руки поставлені правильно, то можна не витрачати часу на слова, а пояснити  мануально. Чим я і досі користуюся за кордоном.
29.10.21 | | Штука
Ксенофоб Земмур – нова зірка французької політики
Максим МУЛЯР
У квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.
29.10.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.