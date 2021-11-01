Ляшко: Пандемія вийшла на плато за числом госпіталізацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що теперішня хвиля пандемії почала слабнути і графік шпиталізацій досягнув плато. Очільник МОЗ пов'язує це із пожвавленням вакцинальної кампанії.

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Про це Ляшко заявив під час брифінґу в понеділок, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

Міністр повідомив, що минулого тижня в Україні виконали понад півтора мільйона щеплень проти коронавірусної хвороби.

"Ми всі бачили, які черги утворюються на вихідних біля центрів масової вакцинації. Ми сьогодні на селекторі ще раз розглянемо це питання, оскільки доручення державної комісії ТЕБ та НС було чітке: забезпечити на вихідних роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту перед впровадженням червоного рівня епідемічної небезпеки", – сказав Ляшко.

"Ці темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш ніж трьохмісячного зростання. Завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів", – додав Ляшко.

Водночас міністр наголосив, що наразі захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках і від кожного залежить, щоб захворюваність на коронавірусну хворобу пішла на спад, а не підвищувалася.

Як повідомляв Z, упродовж минулих двох діб графік середньотижневих захворювань на COVID-19 уперше за час теперішньої хвилі пандемії (якщо не рахувати просідання у державний вихідний на Покрову) почав спадати.

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