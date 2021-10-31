За суботу в Україні виявили вже менше випадків ковіду, ніж попередньої.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 17 430 нових випадків коронавірусної хвороби. Число добових випадків ковіду цієї суботи виявилося меншим, аніж попередньої (20 791), що можна трактувати як ознаку виходу на гребінь цієї хвилі пандемії.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166), Дніпропетровській (1141) і Львівській (1040) областях.

 

Учора шпиталізували 5663 особи.

 

За добу зареєстрували 336 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 922 302 особи.

 

Померло 67 729 людей.

 

Динаміка летальних випадків: середнє за сім діб

 

31.10.2021

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