Чавушоглу заявив, що "Байрактари" на Донбасі слід вважати українськими.

 

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав не політизувати наявність турецьких "Байрактарів" у зоні бойових дій на Донбасі. Він наголосив на тому, що використання ударних безпілотників – то відповідальність України, офіційна ж Анкара там ні до чого.

 

 

Цитату Чавушоглу подає український журналіст Осман Пашаєв.

 

"Часом при боротьбі з тероризмом в різних країнах ми стикаємося зі зброєю з різних країн, в тому числі з російською. Проте не звинувачуємо Росію. Україна теж не має використовувати наше ім'я", – заявив міністр закордонних справ Туреччини.

 

При тім більшість українських медій у неділю виступили із заголовками, начебто офіційна Анкара вимагає від України припинити використовувати назву "Байрактар".

 

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", – ідеться в заяві Чавушоглу, цитованій українськими медіями.

 

Осман Пашаєв звернув увагу на те, що для українського медіапростору першоджерелом, очевидно, виступили російські журналісти.

 

"Турецький міністр Чавушоглу дуже досвічений політик і дуже хитрий. Тому коли в нашому сегменті FB побачив, що він вимагає від України не використовувати назви Байрактар, засумнівався, чи не російську інтерпретацію ми споживаємо... Чавушоглу запропонував росіянам сприймати "Байрактари" як українські, і до України його слова не мають ніякого стосунку. Окрім того, Чавушоглу фактично порівняв дії України боротьбою з тероризмом, а не війною", – прокоментував Пашаєв у Facebook.

 

31.10.2021

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