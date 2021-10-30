Вакцинація від ковіду вдвічі зменшує ризик зараження вдома від близьких.

Невакциновані мають вдвічі більший ризик заразитися від невакцинованого, ніж вакциновані, і так само майже вдвічі більший ризик заразитися від невакцинованого, ніж від вакцинованого.

Вже раніше було відомо, що люди, які отримали дві дози вакцини, можуть заразитися ковідом і заразити ним інших. І передусім інших, які є найближчими, – тих, з якими вони контактують щодня в одному помешканні.

Сім'я була і залишається місцем поширення ковіду, оскільки часті тривалі щоденні контакти з інфікованою людиною пов'язані з підвищеним ризиком зараження вірусом. Залишалися питання про реальну частку домашніх контактів, які призвели до зараження від першого хворого, про тривалість їхньої заразності та про вплив вакцинації на ризик передачі вірусу та про ймовірність заразитися ним.

Дослідники низки інститутів, включаючи Імперський коледж Лондона та Агентство безпеки охорони здоров'я Великої Британії, вирішили порівняти ці ризики передачі інфекції вакцинованими та невакцинованими вакцинованим та невакцинованим.

Дослідження, опубліковане в Lancet Infectious Diseases, показало, що хоча протиковідна вакцинація має вирішальне значення для запобігання тяжкому перебігу захворювання та смерті, та навіть повністю вакциновані люди заражаються вірусом – і поширюють його. А також підтвердило, що вакцинація зменшує ризик як заразитися вдома, так і заразити вдома.

Дослідження проводили з вересня 2020 року по вересень 2021 року, воно охопило 621 сім’ю (точніше домогосподарство) у Лондоні та Болтоні. Було зафіксовано 231 випадок тривалих контактів із зараженим дельта-штамом covid-19, з них 204 контактували вдома.

Всі учасники мали легкі амбулаторні захворювання або були безсимптомними. Частка безсимптомних випадків не відрізнялася серед вакцинованих та невакцинованих.

Серед цих 204 випадків контактів удома 125 були повністю вакциновані, 39 – вакциновані частково, 40 – невакциновані; вони були інфіковані повністю вакцинованими (50 випадків), частково вакцинованими (25 випадків) чи невакцинованими (63 випадки).

Для спрощення картини подаємо наслідки контактів тільки повністю вакцинованих та невакцинованих, опускаючи результати частково вакцинованих: в таблиці подано відсоток контактів удома, що завершилися зараженням, із загальної кількості тривалих контактів вдома з інфікованими (проводилися щоденні ПРЛ-тести всіх потенційно загрожених).

Як видно з опублікованих даних (мала кількість досліджених випадків не дозволяє говорити про точні цифри, але тренди все ж проявляються), невакциновані мають вдвічі більший ризик заразитися від невакцинованого, ніж вакциновані, і так само майже вдвічі більший ризик заразитися від невакцинованого, ніж від вакцинованого.

Натомість вакциновані мають в півтора раза більший ризик заразитися від вакцинованого, ніж від невакцинованого (очевидно, через фактор позірної безпечності в контактах двох вакцинованих).

Заміри вірусного навантаження в інфікованих показали, що вакциновані швидше долають інфекцію, але їхнє пікове вірусне навантаження – коли люди найбільш заразні – подібне до того, що спостерігається у невакцинованих.

Отже, дослідження попереджає, що невакциновані не можуть розраховувати на тих, хто вже вакцинований, щоби знизити ризик власного зараження. Вакцини добре запобігають ковідним ускладненням, але менш ефективні стосовно захисту від зараження коронавірусом.

Професор Аджит Лалвані з Імперського коледжу Лондона, який був співавтором дослідження, пояснює, що постійне поширення вірусу незалежно від того, вакцинована людина чи ні, вказує невакцинованим на необхідність робити щеплення, щоб захистити себе від інфекції та важкої форми Covid-19, "тим більше, що в зимові місяці все більше людей проводитиме час у безпосередній близькості. Ми виявили, що сприйнятливість до інфекції зросла вже через кілька місяців після другої дози вакцини, тому ті, хто має право на повторні щеплення, повинні отримати їх негайно".