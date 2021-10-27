Парламентська комісія звинуватила президента Бразилії у злочинах проти людяності.

Зокрема Жаїра Болсонару звинувачують у порушенні санітарних запобіжних заходів, що призвело до масових смертей.

Комісія Федерального сенату Бразилії (верхня палата парламенту) з розслідування діяльності уряду у боротьбі з пандемією коронавірусу затвердила підсумкову доповідь, в якій звинуватила президента країни Жаїра Болсонару у скоєнні багатьох злочинів, зокрема злочинів проти людяності. Голосування щодо документа, який підбиває підсумки шестимісячної роботи парламентарів, відбулося у вівторок, 26 жовтня. Про це повідомив телеканал CNBC.

В остаточній доповіді обсягом близько 1,3 тисячі сторінок стверджується, що глава держави винен у скоєнні дев'яти злочинів, як це вже анонсувалося у розповсюдженому минулого тижня документі. Зокрема Болсонару, який практично ніколи не з'являвся на публіці в захисній масці, регулярно спілкувався з прихильниками та брав участь у масових заходах, інкримінують порушення санітарних запобіжних заходів, підбурювання до скоєння злочинів та сприяння поширенню епідемії, що спричинила смерть понад 600 тисяч осіб у Бразилії. Окрім того, йому закидають активну пропаганду використання препаратів із недоведеною ефективністю для профілактики та лікування COVID-19, а також скептичне ставлення до вакцинації від коронавірусної інфекції. Його теж звинувачують у шарлатанстві та порушенні порядку витрачання бюджетних коштів. Окрім цього, у документі стверджується, що президент винен у потуранні та корупції під час закупівлі індійської вакцини Covaxin, що так і не відбулася.

Парламентарі також визнали, що президент порушував конституційні права громадян, а його поведінка не відповідала займаній посаді. Відповідно до бразильського законодавства, порушення такого кшталту можуть стати підставою для початку процедури імпічменту.

Утім, як стверджують аналітики, Болсонару може не побоюватись юридичних наслідків, оскільки його підтримує генеральний прокурор Бразилії Ауґусто Арас (Augusto Aras). Президенту також не загрожує й процедура імпічменту в парламенті, оскільки він має в Національному конґресі достатню підтримку, щоб перешкодити цьому. Однак доповідь сенаторів може поважно зашкодити політичній кар’єрі Жаїру Болсонару. Наступного року у Бразилії відбудуться президентські вибори. Згідно з опитуваннями, Болсонару очікує нищівна поразка. Тимчасом фаворитом перегонів знову стає експрезидент соціаліст Луїс Інасіо Лула да Сілва (Luiz Inácio Lula da Silva).

Наразі Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю заражень коронавірусом (21 748 984 зареєстрованих випадків), поступаючись лише США та Індії, і друге місце після США за смертністю від недуги (606 293 летальні наслідки).