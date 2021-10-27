«Діти ГУЛАГу» подали до суду на Держдуму Росії.

Вони, зокрема, домагаються можливості повернутися у свої помешкання, які були реквізовані в часи сталінізму.

До Верховного суду Росії звернулися із колективним позовом діти жертв сталінського терору – так звані «Діти ГУЛАГу». Російська влада досі відмовлялася повернути або відшкодувати їм помешкання в Москві та інших великих містах, звідки були виселені їхні батьки. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву товариства «Меморіал».

До позову долучилися 23 особи віком від 64 до 89 років. Ще один 74-річний позивач помер незадовго до подання документа. Фактично вони залишаються на засланні вже понад 70 років.

Позивачі вимагають виконати закон від 1991 року та рішення Конституційного суду Росії від 2019 року, які ґарантують їм право повернутися додому. Це перший колективний позов щодо невиконання рішення Конституційного суду.

У позові наголошується, що бездіяльність Державної думи Російської Федерації щодо виконання рішення Конституційного суду перешкоджає поверненню людей на колишнє місце проживання та одержанню там житла. Позивачі домагаються повернення до Москви, Петербурга, Орловської та Ростовської областей, Краснодарського та Ставропольського країв, а також до Криму.

Представники «Меморіалу» зазначили, що оскільки у колективному позові беруть участь понад 20 осіб, позивачі можуть виступати від імені всіх, хто зіткнувся зі схожою проблемою.

Закон РФ «Про реабілітацію жертв політичних репресій» від 1991 року зобов'язує російську владу відшкодувати збитки тим, хто був відправлений на заслання або в табори ГУЛАГу, а також їхнім дітям, що народилися в цих місцях. Вони мають право повернутися на колишнє місце проживання батьків або отримати від держави соціальне житло замість того, котре їхні сім'ї втратили через репресії. У 2019 році Конституційний суд Росії наказав федеральному законодавцю негайно внести правки в чинні російські закони, щоб ґарантувати дітям ГУЛАГу реалізацію їхніх прав. Утім депутати Держдуми досі не виконали цієї вимоги.