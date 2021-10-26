Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні.

 

Апеляційний суд Амстердама постановив передати Україні "скіфське золото" – експонати з кримського музею, котрі поїхали на виставку до Нідерландів іще до окупації півострова Росією і досі не повернулися в Україну. Всі ці роки Москва наполягала на тому, що скарби з виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" мають повернутися в уже окупований нею Крим. 

 

 

Про це повідомляє пресова служба суду.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі повертає в Україну частину її національного коду.

 

"Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії", – заявив Кулеба, згідно з повідомленням інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Міністр зазначив, що дипломатична команда МЗС України разом із представниками Мін'юсту та Мінкультури протягом декількох років "вперто працювала" над поверненням "скіфського золота" в Україну. "Ми перемогли і досягли справедливості", – прокоментував міністр.

 

Він додав, що міжнародне право хоч і не швидке, але "невідворотне".

 

"Сьогоднішнє рішення доводить, що довга і наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули сьогодні "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території", – наголосив Кулеба.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду в Амстердамі – добрий сигнал на шляху до повернення Криму.

 

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердаму! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та Міністерства культури та інформаційної політики України за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – написав Зеленський у Twitter.

 

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що спроби Росії заволодіти українськими цінностями не припиняться.

 

"Нарешті справедливість для експонатів з Криму досягнута. Вже незабаром скіфське золото повернеться до України. Де його законне місце історично. 26 жовтня за рішенням Апеляційного суду Амстердаму, колекція артефактів "Крим. Золотий острів у Чорному морі" буде передана Україні. Раніше вона тимчасово експонувалася в музеї Алларда Пірсона, і після окупації півострова Росія намагалася забрати експонати собі. Тобто фактично вкрасти. Проти чого одразу виступила Україна", – написав Ткаченко у Facebook.

 

Міністр нагадав, що розгляд передання цінностей тривав з грудня 2016-го, коли Окружний суд Амстердама ухвалив рішення щодо повернення експонатів до України.

 

"Чекаємо на повернення скіфського золота додому. Впевнений, на цьому намагання країни-агресора заволодіти українськими цінностями не припиняться. Міністерство культури та інформаційної політики не допустить розкрадання нашої спадщини", – заявив Ткаченко.

 

Натомість Міністерство юстиції на своїй сторінці у Facebook назвало рішення суду "довгоочікуваним". "Тим самим суд підтвердив, що колекція з понад 565 предметів належить державі Україна та є її культурною спадщиною. Дякуємо суддям, які прийняли справедливе рішення! Дякуємо всім, хто був залучений до судового процесу, хто слідкував за справою та підтримував українську сторону! Це наша спільна перемога!" – йдеться у повідомленні Мін'юсту.

 

26.10.2021

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